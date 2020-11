Bizarna ideja iz Slovenije: Dati politički azil Trumpu, a onda i neka zamijeni Janeza Janšu

Ideja Bernarda Brščića najvjerojatnije je ironična reakcija na nedavni tvit potpore Trumpu koji je došao od slovenskog premijera Janeza Janše, u kojemu je on Trumpa proglasio pobjednikom

<p><strong>Donald Trump</strong> bi, ako izgubi izbore, trebao dobiti politički azil u Sloveniji, a potom i počasno državljanstvo i premijerski položaj, prijedlog je jednog slovenskog ekonomista.</p><p>Bizarnu ideju o tome kako bi "slovenski zet" mogao pomoći Sloveniji da poveća opseg stranih investicija i neutralizira učinke koronakrize iznio je <strong>Bernard Brščić</strong>, ekonomist koji je bio državni tajnik u jednoj od ranijih vlada <strong>Janeza Janše</strong>, ali se kasnije s njim razišao i osnovao Domovinsku ligu (DOM), minornu stranku koja nije imala uspjeha ni na jednim izborima do sada.</p><p>- U stranci DOM smatramo da su nas trenutna ekonomska situacija, kriza europske ideje, te nerješiva migrantska kriza dovele do toga da je potrebno djelovati i na najodgovornija mjesta u državi postaviti najkompetentnije osobe - naveo je Brščič.</p><p>Obrazložio je u ime stranke neobičan prijedlog da se aktualnom američkom predsjedniku u slučaju izbornog poraza ponudi azil u staroj domovini njegove supruge Melanije.</p><p>Radi se najvjerojatnije o ironičnoj reakciji na nedavni tvit potpore Trumpu koji je došao od slovenskog premijera Janeza Janše, u kojemu je on Trumpa proglasio pobjednikom izbora iako su se rezultati po saveznim državama još debelo prebrojavali, prenosi tjednik "Reporter".</p><p>U Domovinskoj ligi navode da bi Trumpa nakon što ekspresno primi počasno državljanstvo Slovenije parlament mogao proglasiti novim premijerom umjesto Janše, te mu omogućiti da u Sloveniju prenese svoju imovinu i tako privuče još više stranih investicija u državu.</p><p>- Budući da stranka DOM želi da Slovenija i svi Slovenci žive u blagostanju, predlažemo vladi da se o našem prijedlogu što prije izjasni i gospodina Trumpa odmah uzme u zaštitu - navodi Domovinska liga, a prenosi ljubljanski tjednik "Reporter".</p>