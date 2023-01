Bizarna inicijativa Lovrinovića: Poziva da se plaća u kunama do 'njihovog službenog povratka'

Bivši zastupnik u Saboru te nekadašnji dekan Ekonomije, Ivan Lovrinović, na Facebooku se pohvalio da je pronašao proizvod koji je platio kunama, iako je nju 15. siječnja zamijenio euro.

- Danas sam od Maria iz Garešnice kupio vrhunsku domaću svinjsku kobasicu. Platio sam u kunama iako su kune maknuli iz optjecaja. Malu razliku sam doplatio u naturi, odnosno bocom moga mladog vina - napisao je.

No, u objavi je također predložio kako bi se trebao uspostaviti paralelan sustav plaćanja u kojem bi se koristile isključivo kune.

- Mario će kunama dalje kupiti ono što mu bude trebalo od druge osobe koja prihvaća kune i tako u krug. Bitno je da kune ne dođu u banku jer onda izlaze iz optjecaja. A to je moguće. Sve do ponovnog, službenog povratka kune. Do tada moramo iz optjecaja izbaciti sve one koji su maknuli kunu - objašnjava.

Lovrinović je uz to predložio i organiziranje sajmova na kojima bi se proizvodi OPG-ova plaćali kunama.

- Sve je više prijedloga da se organiziraju povremeni lokalni sajmovi OPG-ova na kojima bi se plaćalo samo kunama. Jeste li zainteresirani? - upitao je na Facebooku.

