Bizarna intervencija u Splitu: Muškarcu skidali četiri prstena, morali pomagati i vatrogasci

Splitski vatrogasci u četvrtak su imali neobičnu intervenciju. Iako, govore nam, njima nijedna intervencija nije neobična. Ovaj put intervenirali su u KBC Split, gdje su jednoj osobi s prsta uspješno uklonili čak četiri čelična prstena. Morali su biti pažljivi i precizno pilati, a kako dodaju u objavi, bilo je potrebno i puno strpljenja.

- [REKORD] KBC Split Na jednoj osobi, s jednog prsta, uspješno smo uklonili čak 4 čelična prstena. Za oslobađanje je bilo potrebno precizno pilanje i velika doza strpljenja, uz maksimalnu pažnju prema sigurnosti unesrećene osobe. Ovakve intervencije traže timski rad i dobru koordinaciju svih uključenih - napisali su vatrogasci u objavi.