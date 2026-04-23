ISPILALI ČELIČNE PRSTENE
Bizarna intervencija u Splitu: Muškarcu skidali četiri prstena, morali pomagati i vatrogasci
Čitanje članka: < 1 min
Splitski vatrogasci u četvrtak su imali neobičnu intervenciju. Iako, govore nam, njima nijedna intervencija nije neobična. Ovaj put intervenirali su u KBC Split, gdje su jednoj osobi s prsta uspješno uklonili čak četiri čelična prstena. Morali su biti pažljivi i precizno pilati, a kako dodaju u objavi, bilo je potrebno i puno strpljenja.
- [REKORD] KBC Split Na jednoj osobi, s jednog prsta, uspješno smo uklonili čak 4 čelična prstena. Za oslobađanje je bilo potrebno precizno pilanje i velika doza strpljenja, uz maksimalnu pažnju prema sigurnosti unesrećene osobe. Ovakve intervencije traže timski rad i dobru koordinaciju svih uključenih - napisali su vatrogasci u objavi.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku