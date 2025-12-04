Obavijesti

News

Komentari 12
SUDARIO SE S KAMIONOM

BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'
Foto: Instagram

BMW je navodno nekoliko puta za dlaku izbjegao sudar. Pomalo bizarno zvuči da se proširila snimka vozača koji kroz smijeh objašnjava kako je došlo do nesreće

Kaotične scene prometne nesreće kod Umke u blizini Beograda proširile su se društvenim mrežama. BMW je završio pod kamionom, ali na sreću vozač automobila završio je samo s posjekotinama, prenosi Telegraf.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Radnik poginuo blizu Posedarja

Pokretanje videa...

Radnik poginuo blizu Posedarja 00:36
Radnik poginuo blizu Posedarja | Video: Čitatelj 24sata

Nesreća je bila jutros oko 6 sati, a očevici tvrde da je BMW suludom i agresivnom vožnjom 'privlačio pažnju'.

TEŠKA NESREĆA U BAPČI Naletio na auto koji je stajao na crvenom kraj Velike Gorice, u bolnici preminula žena iz auta
Naletio na auto koji je stajao na crvenom kraj Velike Gorice, u bolnici preminula žena iz auta

- Sijao je kaos po putu. Pretjecao je, ubacivao se, kočio pa ubrzavao. Svi smo očekivali da će se nešto dogoditi - izjavili su svjedoci.

BMW je navodno nekoliko puta za dlaku izbjegao sudar. Pomalo bizarno zvuči da se proširila snimka vozača koji kroz smijeh objašnjava kako je došlo do nesreće.

- Ne znam ja, ja sam udario, ovaj, udario je mene kamion. Brate, samo jako - ispričao je vozač na snimci.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025