BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'
Kaotične scene prometne nesreće kod Umke u blizini Beograda proširile su se društvenim mrežama. BMW je završio pod kamionom, ali na sreću vozač automobila završio je samo s posjekotinama, prenosi Telegraf.rs.
Nesreća je bila jutros oko 6 sati, a očevici tvrde da je BMW suludom i agresivnom vožnjom 'privlačio pažnju'.
- Sijao je kaos po putu. Pretjecao je, ubacivao se, kočio pa ubrzavao. Svi smo očekivali da će se nešto dogoditi - izjavili su svjedoci.
BMW je navodno nekoliko puta za dlaku izbjegao sudar. Pomalo bizarno zvuči da se proširila snimka vozača koji kroz smijeh objašnjava kako je došlo do nesreće.
- Ne znam ja, ja sam udario, ovaj, udario je mene kamion. Brate, samo jako - ispričao je vozač na snimci.