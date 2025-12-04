BIZARNA SNIMKA Divljao kod Beograda, razbio BMW pa kroz smijeh poručio: 'Ma, samo jako'

Kaotične scene prometne nesreće kod Umke u blizini Beograda proširile su se društvenim mrežama. BMW je završio pod kamionom, ali na sreću vozač automobila završio je samo s posjekotinama, prenosi Telegraf.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Radnik poginuo blizu Posedarja

Pokretanje videa... 00:36 Radnik poginuo blizu Posedarja | Video: Čitatelj 24sata

Nesreća je bila jutros oko 6 sati, a očevici tvrde da je BMW suludom i agresivnom vožnjom 'privlačio pažnju'.

- Sijao je kaos po putu. Pretjecao je, ubacivao se, kočio pa ubrzavao. Svi smo očekivali da će se nešto dogoditi - izjavili su svjedoci.

BMW je navodno nekoliko puta za dlaku izbjegao sudar. Pomalo bizarno zvuči da se proširila snimka vozača koji kroz smijeh objašnjava kako je došlo do nesreće.

- Ne znam ja, ja sam udario, ovaj, udario je mene kamion. Brate, samo jako - ispričao je vozač na snimci.