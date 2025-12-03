Obavijesti

TEŠKA NESREĆA U BAPČI

Naletio na auto koji je stajao na crvenom kraj Velike Gorice, u bolnici preminula žena iz auta

Piše Ivan Hruškovec,
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Teško ozlijeđena putnica prevezena je u Klinički bolnički centar Zagreb, no unatoč pruženoj medicinskoj pomoći, kasnije je preminula.

U teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak oko 12.20 sati dogodila u mjestu Bapča, preminula je 88-godišnja putnica iz osobnog automobila Seat zagrebačkih oznaka.

Nesreća se dogodila na državnoj cesti D30 kada 38-godišnji vozač teretnog vozila Mercedes, također zagrebačkih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Seata. Vozilo ispred njega bilo je zaustavljeno na semaforu zbog crvenog svjetla, a njime je upravljala 62-godišnjakinja koja je tom prilikom lakše ozlijeđena.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

