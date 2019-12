Bizarno: Prvo štrajkali, a sad u školi objavili da rade skraćeno!

Štrajk prosvjetara je (uspješno) završio prije tek nešto više od dva tjedna. U jeku planova za nadoknadu 15-ak radnih, nastavnih dana, kako za koju školu, ovisno koliko su sudjelovali u štrajku, pomalo je bizarno zazvučala informacija da se u jednoj splitskoj osnovnoj školi sutra, u petak, radi - skraćeno?!

“Dojava” roditelja se pokazala istinitom, na internet stranicama OŠ Manuš sve lijepo piše. Održat će se četiri sata redovne nastave, svaki sat će trajati po 30 minuta. Kao jedna od rijetkih splitskih škola sa “cjelodnevnim boravkom”, dodana je i obavijest kako “neće biti prehrane”. Kako su blagdani tek sredinom idućeg tjedna, a zimski praznici za učenike počinju (uglavnom) u ponedjeljak, iako neke škole rade i na taj dan, skraćeno radno vrijeme na “regularni” radni dan zazvučalo nam je u najmanju ruku neobično.

Ravnateljica: To je naš stari, tradicionalni običaj

Pa smo komentar o oportunosti skraćenog radnog vremena koje previše podsjeća na uobičajene manevre stotina tisuća državnih birokrata, potražili od Marite Guć, ravnateljice OŠ Manuš. Ljubazno je pojasnila o čemu je riječ, ne vidi ništa sporno, iako smo je “izvukli” s dječje priredbe u kojoj su sudjelovali učitelji i učenici, koju su pripremali zajedno tijekom štrajka...

- Svake godine OŠ Manuš zadnji dan pred Božićne blagdane radi ovako kako radi. Svi nastavni dani koje smo izgubili će biti nadoknađeni tijekom drugog polugodišta i niti jedan dan neće biti nauštrb djece. Dakle djeca neće biti zakinuta. To što se ove godine dogodio štrajk to nije razlog da se mi ne držimo starog, tradicionalnog običaja. Praznici su skraćeni, nakon 7. siječnja se vraćamo. Svi roditelji koji su kupili aranžmane za skijanje, djeca imaju pravo na svoj odmor i te sate ćemo uredno opravdati. Mi nećemo oko toga stvarati probleme, onda ne vidim zbog čega nešto što je tradicija, pogotovo u duhu Božića, kad bi trebalo njegovati ljubav, razumijevanje i toleranciju. Roditelji, učiteljsko vijeće i školski odbor upoznati su s aranžmanom da tako kažem, danima koji su ispred nas, kako ćemo ih nadoknađivati i raditi, sve je javno i transparentno te su se svi složili i ne vidim problem. Djeca imaju pravo na svoj odmor te im po zakonu pripada najmanje dva tjedna zimskih praznika. To što neke škole rade u ponedjeljak, to je druga stvar. Svaka škola ima pravo, ali pritom se točno zna kako se mora realizirati 175 nastavnih dana, a škola mora završiti s 26. lipnjem. - kazala nam je ravnateljica Guć, koja je na toj funkciji već 11 godina i tri mandata, gotovo u jednom dahu.

Dodala je i kako su joj djeca zahvalila što je u petak zadnji dan nastave te početak njihovih praznika. Posebno je naglasila kako u ponedjeljak škola ipak neće biti prazna, nastavnici te stručno osoblje će odrađivati dokumentaciju i druge poslove.



