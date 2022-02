Kriv sam kako me se tereti, no nisam nekretnine kupovao novcem od preprodaje kokaina nego mi je mama darovala 830.000 eura, branio se Mate Jerković Haš (60) iz Metkovića dodavši kako za taj novac nisu znali ni njegov brat i sestra. “Ne znam kako je majka zaradila taj novac, no otac mi je radio u Njemačkoj i bio je strastveni kockar”, tvrdi Jerković. No Uskok, koji je podignuo optužnicu protiv njega i još četvero krijumčara, angažirao je vještake koji su utvrdili da mu priča o maminu novcu ne drži vodu.