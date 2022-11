Bjeguncu Božiću ovo nije prvi okršaj sa zakonom: Tereti ga se za krađe, ranije je i osuđivan...

Ivan Božić, 29-godišnjak iz Solina osumnjičen je da je u noći na srijedu automobilom pregazio 20-godišnjeg policijskog vježbenika, a zatim pobjegao. U Splitu i okolici je opsadno stanje, oko 30 specijalaca stiglo je ranije u KBC Split, policija zaustavlja automobile na izlazu iz grada...

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, Božiću ovo nije prvi okršaj sa zakonom. Prije dva mjeseca se našao u optužnici splitskog ODO-a zbog krađe staklenih boca.

Nezaposleni kuhar je do sad pravomoćno osuđen krajem kolovoza 2018- godine zbog oštećenja tuđe stvari, i to na kaznu zatvora od 6 mjeseci uvjetno na 2 godine, a ima i presudu na identičnu kaznu od prosinca 2020. godine, i to zbog teške krađe.

Tom ga se optužnicom tereti da je od 12. veljače do 20. ožujka ove godine u 11 navrata u Solinu dolazio do ograđenog vanjskog skladišta prostora u vlasništvu jednog trgovačkog društva, odakle je uzeo i odnio prazne staklene boce i gajbe. Ukupno je odnio 334 gajbe zajedno s preko dvije tisuće praznih staklenih boca i tako oštetio firmu za 19 tisuća kuna.

Tereti ga se i da je 25. travnja u ranim jutarnjim satima u Solinu ušao u vatrogasni dom, nasilno otvorio plastično kućište brojača novca na automatu na kojem se prodaju topli i hladni napici i uzeo 640 kuna. Nadalje ga se tereti i da je u srpnju u Dugopolju iz skladišta jednog trgovačkog društva odnio staklene boce i nosiljke - prvi put njih 13, a zatim još sedam i tako oštetio trgovačko društvo za 442 kune.

Prekršajni sud u Splitu mu je sredinom rujna ove godine izdao nalog po kojem treba platiti 5100 kuna jer ga je policija u srpnju zaustavila i pronašla kod njega 2,31 gram marihuane.

