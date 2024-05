Bjelovar u šoku nakon femicida: 'Molila ga je za život, dozivala je susjede za pomoć. Izbo ju je'

Upomoć, pomozite! vikala je u subotu oko 9.30 sati Draga Š. (75) kroz prozor kuće u Izvorskoj ulici u bjelovarskom naselju. Nekoliko trenutaka kasnije bit će mrtva, kao i njezin zet Smiljan G. (51), dok su njegovu suprugu Renatu (50) spasili pravovremenom medicinskom intervencijom. Kako doznajemo od drugih susjeda iz Izvorske ulice, Dragino zapomaganje čula je susjeda koja živi u kući preko puta te je u dvorištu brala salatu.

- Bila je vani i čula zapomaganje, ženski glas, ali nije mogla odmah odrediti otkud dolazi. Odjedanput je vidjela kako se diže roleta na jednom krilu prozora i vidjela tu susjedu, pokojnu Dragicu, kako otvara prozor i viče: 'Susjeda, pomozite!'. Instinktivno je krenula tamo vidjeti što se događa. Došla je do vrata od dvorišta, mala vrata su bila zaključana, velika nisu, pa ih je otvorila i ušla u dvorište. Tad je čula Renatu kako govori: 'Ljubavi, oprosti mi, ljubavi, oprosti mi'. Već je bila kod ulaznih vrata i uhvatila kvaku, no vrata su bila zaključana - još pod dojmom događaja ispričao nam je jedan susjed, koji je zamolio da ga ne imenujemo.

- Ona je stalno to ponavljala. On je bio tih čovjek, radišan, miran, te ga je čula kako potiho govori: 'Nema više oprosta'. Zaključila je da je to neka razmirica između njih i otišla. Vratila se kući, ušla je u kuću, nije prošlo deset minuta došli su Hitna, policija... Pucanj nije čula - govori nam susjed.

Dodaje kako ju je sve jako šokiralo.

- Zamislite da ta vrata nisu bila zaključana i da je ušla u kuću dok se to događalo. Mogao je i nju ubiti - dodao je susjed.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske kratko su izvijestili o pronalasku dva tijela i ozlijeđene žene.

- Oko 10 sati na području Grada Bjelovara u obiteljskoj kući pronađene su dvije mrtve osobe, dok je jedna zbog zadobivenih ozljeda prevezena u Opću bolnicu 'Dr. Anđelko Višić' Bjelovar radi pružanja liječničke pomoći. Mrtva tijela su prevezena na Odjel patologije Opće bolnice 'Dr. Anđelko Višić' Bjelovar, gdje će se po nalogu državnog odvjetništva obaviti obdukcija. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru naložit će sva potrebna vještačenja i poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja - priopćili su iz policije.

Punicu je napao nožem i upucao

Kako neslužbeno doznajemo, ranjena žena imala je ubodne rane od noža, dok je njezina majka imala ozljede i od noža i od vatrenog oružja. Upravo zbog toga čekaju se nalazi obdukcije kako bi se utvrdilo koja je od zadobivenih rana bila fatalna. Neslužbeno doznajemo i kako je ubojica sebi presudio iz vatrenog oružja koje je legalno posjedovao.

- Koliko znam, on je zadnje radio kao zaštitar te je svakodnevno putovao u Zagreb na posao. Pretpostavljam da je taj pištolj imao zbog posla kojim se bavio. Čula sam i kako Renata ima sedam ubodnih rana, no kako je stabilno. Daj Bože da se barem ona izvuče - rekla nam je susjeda.

Dan poslije krvavog zločina u dvorištu obiteljske kuće u kojoj su stanovali Renata, Smiljan i Draga zatekli smo susjede koji su pomagali očistiti kuću.

- Molim vas, ne bismo ništa komentirati. Ne znamo što se točno dogodilo, samo smo došli pomoći - rekli su susjedi.

Na naše pitanje mogu li nam barem reći kako je Renata i oporavlja li se, rekli su da je stabilno.

- Čuli smo se s njom. Došla je svijesti i komunicira, nadamo se da će se oporaviti - ispričali su. Otkrili su i da je Renatin i Smiljanov sin došao kući iz Osijeka, u kojemu studira.

Prvi susjed obitelji Joco Đaković rekao nam je da je u to vrijeme taman stigao kući iz trgovine.

- Čuo sam ženski plač i kao neka dva tupa udarca, ne znam jesu li to bili pucnjevi. Desetak minuta kasnije čuli smo sirene. U ulicu su stigli vozilo Hitne pomoći i policija. Valjda je bilo pet vozila policije ovdje. Otvorio sam im kapiju da mogu ovdje ulaziti i presvući se u ona svoja bijela odijela. Ništa nisu htjeli reći, samo su govorili kako im je vruće u tome - rekao je Đaković.

I on je u šoku jer je, kaže, Smiljan bio miran i tih čovjek te nikad s njim nije bilo problema.

- Vidio sam ga nekoliko dana prije ovoga i normalno smo razgovarali. Mijenjao je neki filter za klimu, bio je mehaničar, samo nije radio u svojoj struci. Ni s čim nije odavao dojam da nešto nije u redu, tako da me je ovo još više šokiralo. Znam da su rastavili pod na katu gdje su stanovali kako bi radili podno grijanje, to mi je susjeda rekla, i da su svi troje bili dolje. Tamo se sve to i odigralo, u donjem dijelu gdje je stanovala punica, Renatina mama. Što da vam kažem, ne možeš znati što je nekome u glavi kad mu se tako zamrači - rekao je susjed.

Pet femicida ove godine

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić za HRT je istaknula kako je od početka godine u Hrvatskoj ubijeno pet žena, a u istom razdoblju prošle godine jedna.

Zabrinuta je zbog eskalacije ubojstava žena i činjenice da većinu nasilja nad njima kontinuirano čine zapravo njihovi najbliži - supruzi, partneri, bivši partneri ili drugi članovi obitelji.

- Riječ je o obiteljskim odnosima gdje, ako pogledate analizu svakog pojedinačnog slučaja, vidite da je najveći rizik ubojstava žena od strane njima bliskih osoba, bilo u obitelji, bilo od partnera. Najčešći su okidači - ljubomora, alkoholiziranost, činjenica da partnerica ostavlja partnera ili ostavlja zajednicu, posjedovanje oružja legalnog ili ilegalnog, razne ovisnosti... - rekla je za HRT pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.