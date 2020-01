Bjelovarac došao na hitnu s 4,9 promila: Organi mu otkazivali

Malo tko nije nazdravio alkoholnim pićem na ulasku u novu 2020. godinu, ali ono što je napravio 21-godišnjak u Bjelovaru prevršilo je sve granice.

Na tamošnji objedinjeni hitni bolnički prijam centra za hitnu medicinu stiglo je nekoliko alkoholiziranih ljudi, no spomenuti mladić posebno je pretjerao. Izmjerili su mu čak 4,9 promila alkohola u krvi.

- To je zaista visoki promil alkohola u krvi kad dolazi do zakazivanja organa i poremećaja svijesti. U takvom je on bio stanju - rekla je za HRT dr. Karmela Caparin, voditeljica Centra za hitnu medicinu.

S četiri ili više promila alkohola u krvi kod ljudi može doći do pada u komu, moguće i smrti zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja zbog povraćanja jer osoba gubi refleks kojim bi iskašljavala tekućinu iz pluća. Srećom po ovog mladića, izbjegao je najgore.

Tema: Hrvatska