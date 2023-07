Bjelovarski dečki nisu vandali nego su gradsko cvijeće - policiji su pomagali da se sve očisti

Ne da nisu uništili gradsko cvijeće u žardinjerama nego su gradsko cvijeće ti dečki postali sami - tako bi se moglo "zaokružiti" priču iz Bjelovara, u kojoj je sedmero mladih muškaraca neopravdano optuženo da su na novouređenoj gradskoj šetnici, u Ulici Matice hrvatske, uništili žardinjeru sa cvijećem, i da ih je policija prisilila da sve počiste i vrate u prvobitno stanje. Sasvim suprotno, kažu nam dečki sami, i bjelovarska policija - oni su naletjeli slučajno, i policiji pomogli rasutu zemlju pokupiti sa ceste natrag u žardinjeru. Čak su natrag posadili i prosuto cvijeće, potvrđuje za 24 sata glasnogovornica PU Bjelovarsko-bilogorske Maja Barbir Grubić.

Bjelovarski radijski novinar Angelo Kocijan jedan je od sedmero muškaraca koji su nakon noćnog izlaska slučajno naletjeli na policiju, koja je taman došla izvidjeti dojavu o žardinjeri prevrnutoj na cestu.

- Vidjeli smo policiju kako stoji kod zebre, gdje je žardinjera bila preokrenuta, zemlja se prosula po cesti. Odmah smo došli na ideju da tu zemlju pokupimo, i žardinjeru vratimo na mjesto, pa smo prionuli na posao. Iz obližnjeg kafića smo donijeli metlu i lopaticu, gospođa nam je tamo posudila, i sve smo pokupili. Ne, mi nismo krivi za nered nego smo pomogli da opet bude red, samo smo pogrešno optuženi. Unatoč tome, nećemo prestati činiti dobra djela, kroz smijeh će Kocijan za 24sata. Navodi kako su četvorica od sedmero muškaraca njegovi prijatelji Danijel Jukić, Tomislav Filipec, Ivan Subotičanec i Janko Delić, muškarci u dobi od 26 do 30 godina, ostalu dvojicu dečkiju koji su im se pridružili u čišćenju, kaže, ne pozna.

Trebalo im je desetak minuta da sve dovedu u red no dok su oni čistili, neka ih je gospođa snimila sa prozora, i snimku poslala dalje, došla je do gradonačelnika Darija Hrebaka. Očito nije na vrijeme vidjela što se stvarno dogodilo nego je prvo čula buku, a onda zaključila da su dečki žardinjeru i prosuli, i da ih je policija zatim prisilila da sve počiste. To nije točno, govori nam i glasnogovornica Barbir Grubić. U pitanju je, kaže ona, zapravo lijepa, pozitivna priča, dečki i policija su "sinergijski djelovali".

- Priča je, nažalost, krenula u pogrešnom smjeru. Gradonačelnik je imao je korespodenciju s dojaviteljicom, koja je mislila da je policija natjerala dečke da čiste, a da nas, policiju, nitko nije nazvao da to provjeri, kaže glasnogovornica.

Hrebak je, naime, na svoj Facebook profil stavio objavu u kojoj piše: "Bravo za policiju koja ih je natjerala da sve počiste. Krajem godine na cijelom korzu će biti postavljene kamere pa razbijajte”, da bi, kad se ispostavilo da mladići nisu vandali, dodao "edit": "Upravo provjereno, mladići koji čiste su oni koji su se zatekli tamo nakon događaja i odlučili policajcima pomoći da se počisti nered. Dakle ima i odgovornih mladih ljudi. Bravo za njih! No to ne isključuje vandalizam koji je nastao”.

- Policija je dojavu o žardinjeri dobila u 4.50 sati - jedna nam je Bjelovarčanka dojavila da se žardinjera nalazi na središtu pješačkog prijelaza, i naša je najbrža ophodnja ubrzo bila na terenu. Žardinjera nije bila razbijena, to je cvijeće u plastici, obloženoj metalom, netko je zemlju iz nje istresao, i otišao. U tom su trenu priskočili mladići, kaže glasnogovornica. Policija, dodaje, ispituje tko je počinitelj, koji će najvjerojatnije prekršajno odgovarati. Vijest o "vandalima" brzo se proširila eterom, no ubrzo se doznala i istina.