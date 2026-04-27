BJEŽANIJA Orbanovi suradnici prebacuju 'lovicu' u inozemstvo, djecu ispisuju iz škola

Privatni zrakoplovi navodno natovareni bogatstvom onih čije se imanje povećalo tijekom 16 godina Orbánove vlasti sve češće polijeću iz Beča, dok drugi pojedinci užurbano nastoje ulagati svoju imovinu u inozemstvu, rekli su izvori za Guardian.

U međuvremenu, visoki dužnosnici bliski Orbánu istražuju mogućnosti dobivanja američkih viza, nadajući se zaposlenju u institucijama povezanim s MAGA pokretom, piše Guardian.

Riječ je o uvidu u previranja koja su zahvatila Mađarsku dok se priprema okrenuti novu stranicu nakon Orbánove vladavine. Otkako je preuzeo vlast 2010., mali krug suradnika povezanih s vođom i njegovom strankom Fidesz stekao je golema bogatstva, dijelom zahvaljujući sve većoj kontroli nad gospodarstvom zemlje i ugovorima za javnu infrastrukturu financiranima iz fondova EU.

Nakon izbora, Guardian je doznao za trojicu članova tog užeg kruga koji su već počeli premještati svoju imovinu u inozemstvo. Bogatstvo se prebacuje u zemlje Bliskog istoka – Saudijsku Arabiju, Oman i Ujedinjene Arapske Emirate – dok drugi ciljaju na Australiju i Singapur, rekla su dva izvora iz Fidesza.

Péter Magyar, čija je oporbena stranka Tisza ovog mjeseca odnijela uvjerljivu pobjedu, podigao je uzbunu, optužujući osobe povezane s Fideszom da ubrzano pokušavaju zaštititi svoje bogatstvo od odgovornosti prije nego što njegova vlada preuzme vlast početkom svibnja.

“Orbánu bliski oligarsi prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje”, ustvrdio je Magyar na društvenim mrežama u subotu. Pozvao je glavnog državnog odvjetnika, šefa policije i čelnika porezne uprave da “privedu kriminalce” i “ne dopuste im bijeg” u zemlje iz kojih bi izručenje bilo malo vjerojatno.

Magyar je rekao da se među onima koji bi mogli napustiti zemlju nalazi i obitelj Lőrinca Mészárosa, jednog od najbližih Orbánovih prijatelja, čiji je uspon od plinoinstalatera do najbogatijeg čovjeka u Mađarskoj djelomično potaknut poslovima javne nabave. Tvrtka Mészárosa nije odmah odgovorila na upit za komentar.

''Također sam obaviješten da je nekoliko oligarhijskih obitelji već napustilo zemlju”, dodao je Magyar. „Prema izvješćima, nekoliko utjecajnih oligarhijskih obitelji već je ispisalo svoju djecu iz škola i organizira pouzdano sigurnosno osoblje za njihov odlazak.”