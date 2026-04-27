Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Miris roštilja, kotlići s grahom koji lagano krčkaju i društvo okupljeno u prirodi, upravo takvu atmosferu mnogi Hrvati priželjkuju za Praznik rada. Vrijeme će ove godine u većem dijelu Hrvatske ići na ruku svima koji planiraju provesti dan na otvorenom. Prognozu za Praznik rada provjerili smo na stranici AccuWeather.

Najtoplije će biti na Jadranu i uz obalu:

Opatija - 21°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Šibenik - 21°C, građane očekuju sunce i poneki oblaci

Pula - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Senj - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Solin - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Dubrovnik - 20°C, građane očekuje ponegdje oblačno vrijeme

Vrlo ugodno i sunčano diljem zemlje:

Mali Lošinj - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Knin - 19°C, građane očekuje sunce s ponekim oblacima

Split - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme uz povremene naoblake

Zadar - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Kontinentalni krajevi stabilni i ugodni:

Karlovac - 18°C, građano čekuje sunčano vrijeme s ponekim oblakom

Sisak - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Varaždin - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Omiš - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Oko 17 stupnjeva, idealno za boravak na otvorenom:

Zagreb - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Bjelovar - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme uz poneki oblak

Slavonski Brod - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Koprivnica - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s oblacima

Krapina - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Čakovec - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima

Virovitica - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima

Svježije, ali i dalje ugodno:

Osijek - 16°C, građane očekuje oblačno vrijeme

Vukovar - 16°C, građane očekuje oblačno vrijeme uz povremeno sunce

Samobor - 16°C, građane očekuje sunčano vrijeme

Najsvježije:

Požega - 13°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima