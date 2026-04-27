Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
Miris roštilja, kotlići s grahom koji lagano krčkaju i društvo okupljeno u prirodi, upravo takvu atmosferu mnogi Hrvati priželjkuju za Praznik rada. Vrijeme će ove godine u većem dijelu Hrvatske ići na ruku svima koji planiraju provesti dan na otvorenom. Prognozu za Praznik rada provjerili smo na stranici AccuWeather.
Najtoplije će biti na Jadranu i uz obalu:
Opatija - 21°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Šibenik - 21°C, građane očekuju sunce i poneki oblaci
Pula - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Senj - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Solin - 20°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Dubrovnik - 20°C, građane očekuje ponegdje oblačno vrijeme
Vrlo ugodno i sunčano diljem zemlje:
Mali Lošinj - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Knin - 19°C, građane očekuje sunce s ponekim oblacima
Split - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme uz povremene naoblake
Zadar - 19°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Kontinentalni krajevi stabilni i ugodni:
Karlovac - 18°C, građano čekuje sunčano vrijeme s ponekim oblakom
Sisak - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Varaždin - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Omiš - 18°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Oko 17 stupnjeva, idealno za boravak na otvorenom:
Zagreb - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Bjelovar - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme uz poneki oblak
Slavonski Brod - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Koprivnica - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s oblacima
Krapina - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Čakovec - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima
Virovitica - 17°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima
Svježije, ali i dalje ugodno:
Osijek - 16°C, građane očekuje oblačno vrijeme
Vukovar - 16°C, građane očekuje oblačno vrijeme uz povremeno sunce
Samobor - 16°C, građane očekuje sunčano vrijeme
Najsvježije:
Požega - 13°C, građane očekuje sunčano vrijeme s ponekim oblacima
