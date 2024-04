Blago u sličicama: Kolekcionar iz Splita donio 'sveti gral', prvi Paninijev album iz 1970. godine

Bitno je ostati dijete. Moja ljubav prema skupljanju sličica rodila se još u ranom djetinjstvu, sredinom '80-ih. Prvi album bio je onaj sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku '86. godine, pa onda Euro '88. u Njemačkoj, potom Svjetsko prvenstvo u Italiji '90. godine... Slijedila je mala pauza, a onda sam se vratio kolekcionarstvu sredinom 2000-ih. Ustvari, najviše uživam u toj potrazi – kaže nam Ante Račić (45) iz Splita koji je u nedjelju ujutro bio u baru 'Plan B' u Koteksu, na 6. sajmu sličica koji je organizirala Udruga sakupljača sličica Hrvatske "Imam-imam-nemam".

Račić je na sajam donio dio svoje bogate kolekcije, među ostalim i onaj najvrjedniji primjerak, prvi album od Paninija iz 1970. godine, izdan u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku.

- Bila su dva izdanja, a ovaj moj album je prazan. Kompletan set sličica još nemam, skupljanje traje i iziskuje puno vremena i novaca. Prazan album stoji oko 2000 eura, a kolekcija sa setom od 20 do 25 tisuće eura. Ni sam ne znam koliko imam albuma, možda stotinjak. Oni su prazni, sa setovima sa strane, takav je trend danas da se sličice ne lijepe – objašnjava nam Račić smijući se kako bi za vrijednost albuma mogao kupiti i dva automobila, no to mu ustvari i nije važno.

- Uživam u ovom hobiju i volio bih zainteresirati i drugu djecu da skupljaju sličice, da imaju i drugih interesa osim gledanja u ekrane – zaključuje Račić koji je ekipi iz Zagreba pomogao u organizaciji sajma. Osim albuma iz '70., ima on još 'svetih gralova', a jedan od njih je i Hajdukov album izdan za 90 godina od osnutka kluba.

Inače, ovo je prvi ovakav sajam u Splitu, prije nego su skupljači stigli na jug, održana su četiri sajma u Zagrebu, gdje je navedenoj udruzi i matična lokacija, te jedan sajam u Rijeci.

- Udruga je osnovana 2021. godine i okuplja kolekcionare različitih vrsta sličica iz cijele države. Među kolekcionarima ima svih godišta, najmlađi član ima tri godine, a najstarija među nama je gospođa Dunja koja ima 80 godina – kaže nam predsjednik Udruge "Imam-imam-nemam", Srećko Šimurina iz Zagreba koji je i sam kolekcionar, a pretežno skuplja Svjetska i Europska prvenstva.

- Imam sve kolekcije od početka 80-ih, a one iz 70-ih nažalost nemam. Imam i setove sličica i albume, nešto je polijepljeno, iako ono što je zalijepljeno u album gubi na vrijednosti. Jako mi je drag album Svjetskog prvenstva u Francuskoj iz '98. godine, imam i album i set. Set vrijedi oko 1000 eura, a album 300 do 400 eura – kaže nam Šimurina kojem kolekcija neprestano raste, mjesta nema, a žena je, kroz smijeh dodaje, "oduševljena". Otkriva nam što mu je bilo najteže pronaći.

- Sve se može naći, samo je pitanje za koju cijenu. Bilo je jako teško naći grb Španjolske za album iz '98. godine. Samo on košta 50 eura i našao sam ga preko eBaya. Sličice Maradone i Pelea iz Meksika su vam, primjerice, po 100 eura – kaže Šimurina.

A koliko u kući ima sličica i albuma ne zna nam reći ni tajnik udruge Krešimir Hasenohr koji je također počeo s nogometnim sličicama, ali danas u kolekciji ima svega.

- Skupljao sam i Minione, i Starwars, NFL, HNL... Počeo sam još kao dijete, ali ti moji prvi albumi su samo nestali – kaže nam Hasenohr. Pitamo i njega što kaže supruga.

- Nemojte me to ni pitati. Zadnje kad smo razgovarali o mom hobiju, pitala me hoće li to ikad prestati. Rekao sam: 'Hoće, ali kad mene ne bude' – smije se Hasenohr ukazujući nam i na dvije djevojke koje su stigle na sajam u Split. One su Katarina Matunec i Mia Zidanić koje su se zainteresirale za sličice prije nekoliko godina. Na njihovom štandu bilo je najšarenije; od nogometa do Životinjskog carstva, Pokemona, Harryja Pottera, Barbie...

- Ušle smo u ovaj svijet iz razonode, uvijek je dobra zezancija, upoznali smo puno ljudi i stvarno su svi dragi i odlično se slažemo i družimo – kaže nam Katarina.

Među posjetiteljima je bio i Andrej Dragobratović, koji je samo zbog sajma 'potegnuo' iz Metkovića.

- Donio sam sličice za mijenjati, a želim i neke kupiti. A prije svega htio sam upoznati ove ljude koje već znam preko interneta. Ovo je stvarno prelijepa priča, kolekcionarstvo na najvišoj razini. Što se tiče mog područja interesa, 90 posto nogomet, ima tu nešto malo košarke, Zagor, Tex... U zadnjih pet godina završio sam 23 kolekcije, ali ipak mi je najdraža ona sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj iz '98. godine. Po meni je to bila najbolja hrvatska reprezentacija. A najveća muka mi je bila pronaći Ronalda baš za taj album. Tad sam išao u osnovnu školu, a moj otac je otišao pred srednju i nabavio ga. Kako, ne znam. Ne znam što je dao za njega - priča nam Andrej. U razgovor se uključio i 66-godišnji Ivan Balent iz Splita, koji je oduvijek većinom skupljao albume Hajduka.

- Sada skupljam s unucima i uživam u tome. Danas djeca to ne skupljaju kao mi nekad, a to je baš lijep hobi - kaže nam Balent koji je na sajam donio album za ovogodišnji Euro i to kako bi ga nekome poklonio. A posjetitelja je zaista bilo, i mladih i onih nešto starijih, djece koji su došla u pratnji roditelja i roditelja koji su došli u pratnji djece s popisom sličica koje im nedostaju. Jer, u nedjelju zaista nije bilo boljeg mjesta za razmjenu sličica od ovog sajma.