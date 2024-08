Splitski HDZ-ov župan stigao je na Žrnovnicu: Nekoć se hvalio da je spalio set filma u Solinu

Na požarište na Žrnovnici stigao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Slike ga, kaže, vraćaju na početak njegovog mandata 2017. godine. Tada je također gorjelo na tom području.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:57 Žrnovnica: Vatra nadomak kuća | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

- Puno smo ulagali u vatrogasce i opremu, takva je i meteorološka godina, ali ne treba kriti da među nama ima i zlih ljudi - rekao je Boban pa dodao da nijedna kuća nije izgorjela, piše Dalmacija danas.

- Pred ovim ljudima je duga i besana noć - poručio je.

Podsjetimo, HDZ-ov župan se u svibnju 2021. godine hvalio da je podmetnuo požar koji je 2005. godine otjerao holivudske filmaše koji su snimali horor film Omen 666.

- Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, a to je bija film Omen 666, Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje... Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba onaj mali izać s crnon rukom, mali đava. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli šta ti je, triba para, šta Bobane zafrkaješ, triba para... Oni su to plaćali u suvom zlatu, Amerikanci... Međutin, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravin drugi scenarij. Nije me tija primiti i ja se diga u četiri ure i otiša gori u Zagreb i čekan ga u 7 ujutro ispred ureda, jel, ne može me mimoići. Doša ja gori, a ode javljan ekipi da ću in poslati signal na mobitel kad san kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To san ja inscenira - ponosno je ispričao to tadašnjoj ministrici turizma Nikolini Brnjac.

Boban smatra kako je postupio ispravno, a irski režiser John Moore otkrio je da je šteta bila čak pola milijuna dolara.