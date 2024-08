FOTO Buktinja na brdu u blizini Splita 'progutala' sve osim ove kućice. Vlasnik: 'Kosimo travu!'

Udar groma izazvao je požar na brdu Markovača istočno od Žrnovnice, a vatra se širi u svim smjerovima. Iako je sinoćnja oluja i pljusak ugasio veći dio vatrene fronte, dio se i dalje širi prema području naseljenom mjestu.

Zbog puhanja maestrala požar se popodne proširio na područje Srinjina i kreće se u pravci naselja Sitno te su u njegovu gašenju, osim vatrogasaca, angažirani i jedan kanader i jedan air traktor, rekli su Hini u vatrogasnom središtu. Kuće i stambeni objekti trenutno nisu ugroženi, rekli su vatrogasci.

Padine su početkom prošlog stoljeća bile gotovo u cijelosti obrađene, no desetljeća zapuštenosti dovele su do toga da one obrastaju u makiju te bivaju opožarene svakih nekoliko godina. Posljednji požar na tom području buktio je 2017. godine, 'progutao' je veliku površinu makije i borove šume, a proširio se sve do predgrađa Splita.

Na Markovači kod Žrnovnice sve izgorjelo osim okolice ove kućice | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na opožarenom području stoji jedna kamp kućica u kojoj vlasnik drži opremu za pčelarstvo. Iako je cijela padina brda pod vatrom, okolica ove kućice potpuno je netaknuta. Vlasnik Niko Barbarić za Dalmaciju danas je otkrio kako je to moguće.

- Redovito kosimo i čistimo okolicu kuće, a požar nema šanse kada dođe do uređenog zemljišta. Identično se dogodilo 2017. godine kada je cijelo područje izgorjelo, a okolica naše kućice ostala je potpuno netaknuta - rekao je Barbarić.