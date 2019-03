Bleiburg na Udbini? Biskupi su predložili komemoraciju u Lici

Za mjesto centralne komemoracije treba pitati potomke žrtava. Zato je izjava biskupa Mile Bogovića o komemoraciji u Udbini neozbiljna, rekao nam je Bože Vukušić, voditelj predstavništva Počasnog bleiburškog voda (PBV).

Nakon što su koruške crkvene vlasti ove godine zabranile misu na Bleiburškom polju, Hrvatska biskupska konferencija službeno je negodovala i odbacila sve razloge.

HBK smatra da uskraćivanje mogućnosti molitve za žrtve te tragedije hrvatskog naroda znači nepoštovanje žrtve i gubitak osjećaja za patnju nedužnih. Na HBK se osvrnuo i Počasni bleiburški vod.

Svi Hrvati pozvani u Bleiburg

- Prilično iznenađuje želja biskupa. Među potomcima žrtava Bleiburga vlada raspoloženje da bi komemoracija trebala biti na Bleiburškom polju. Takav je stav 80 posto njih - kazao nam je Vukušić. U utorak navečer su objavili da su pronašli rješenja.

- Nakon potrebnih konzultacija s HBK-om kao suorganizatorom u liturgijskom dijelu i Hrvatskim saborom kao pokroviteljem komemoracije te mjerodavnim austrijskim vlastima zaslužnima za njezino odobravanje i nadzor te podršku prilikom provedbe, obavještavamo hrvatsku javnost da je nađeno rješenje da se, kako je i planirano, u subotu, 18. svibnja 2019. godine, na Bleiburškom polju održi komemoracija s vjersko komemorativnim karakterom - stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik PBV-a Vice Vukojević.

PBV je pozvao Hrvate iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta da ove godine dođu u što je moguće većem broju na Bleiburško polje te tako pokažu 'neslomljivu privrženost uspomeni na žrtve bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta', pozvavši ih da se drže normi ponašanja na vjerskom skupu, austrijskih zakona i propisa. O svemu smo htjeli razgovarati i s biskupom Milom Bogovićem, no rečeno nam je iz Nadbiskupije da je na službenom putu u Izraelu.

Lome se koplja

Bleiburg je u utorak bio tema i emisije Otvoreno u kojoj su zbog Vukušića gostovanje otkazali šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk i Glasova zastupnica Anka Mrak Taritaš. Bauk je na društvenoj mreži stavio link na tekst o Boži Vukušiću koji je 1983. bio osuđen zbog organiziranja ubojstva, a na isto se pozvala i Mrak Taritaš. Pitali smo Vukušića jesu li ti navodi istiniti i kako to da je na slobodi ako je osuđen na doživotni zatvor.

- O tome se već 25 godina piše, imam punih šest registratora novinskih tekstova i napisao sam o tome 10-ak knjiga. To, dakle, nije tajna. Dobio sam doživotnu zatvorsku kaznu, ali sam oslobođen 1991., o čemu sam više puta i govorio, ali nema koristi. Ljudi ne čitaju - rekao nam je.

Član PBV-a Vladimir Šeks pojašnjava da sadržaj komemoracije ovisi o tome kako će se razvijati dogovori između Biskupije u Klagenfurtu i Hrvatske biskupske konferencije. Dodaje da su u tijeku diplomatski razgovori bez javnosti.

Prijepore oko održavanje komemoracije na Bleiburgu komentirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

'Komemoracija će se održati, Sabor će biti pokrovitelj'

- Očekujemo da će nakon završetka dijaloga između biskupa biti utvrđena procedura kakva je moguća. Poznato je da se zabrana odnosi na biskupa koji ne može držati misu, ali može je držati svećenik. Vidjet ćemo što će biti narednih dana. Svakako će se održati komemoracija i Sabor će biti pokrovitelj - rekao je Jandroković za N1 televiziju.

Istaknuo je i to kako je organizacija pitanje za crkvene vlasti koje se tim bave.

- Nama je primarni cilj da se komemorira žrtva. Apeliram na sve, kako one s lijeve strane koji negiraju da se zločin uopće dogodio, tako i one s desne strane koji bi željeli političke bodove i slaviti ustaški režim, da to nije dobro. To osuđujemo, ali želimo komemorirati žrtvu - kazao je za N1.

Na pitanje koju žrtvu, Jandroković je rekao: 'Ubijene vojnike, djecu i žene koji su bez presude ubijeni na beskurpulozan način'.

Na opasku novinara kako se radi o poraženim vojnicima odgovorio je: 'Mislite li vi da poražene vojnike treba ubijati bez suda? Svi zaslužuju da im se sudi.