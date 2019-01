Blizanci, a nemaju istog tatu? Bila je trudna s dva muškarca

Britanci Simon i Graeme Berney- Edwards zahvaljujući surogat majci Kanađanki Meg Stone dobili su dugo željenu djecu. Blizance, a svaki od njih je biološki otac svom djetetu. Graeme je otac Caldera, a Simon je otac Alexandre.

Svoju potragu za savršenom obitelji platili su 25 tisuća funti (oko 212.500 kuna).

- Meg je obavila nevjerojatan posao, a to je značilo da su je uistinu trudna dva muškarca u isto vrijeme. Zahvaljujući čudu IVF-a uspjeli smo ostvariti svoj san - kazao je presretni Simon (43) te dodao da su on i Greame oduvijek htjeli imati obitelj i da su sad oduševljeni jer imaju svoje lijepe blizance..

U Velikoj Britaniji se inače ne prakticiraju tretmani gdje se u isto vrijeme ugrađuju dva embrija oplođena spermom različitih očeva. Stoga su odlučili potražiti svoju sreću u Kanadi. Tamo su se susreli s Meg (32) koja već ima djecu - sinove od 12 i 5 godina.

- Vidjela sam profil Simona i Graemea na portalu za surogat i pomislila kako imaju lijepe osmijehe. Nedavno sam se prekinula sa partnerom i nisam bila spremna za još jedno dijete, ali sam im ipak odlučila pomoći - kazala je Meg.

Foto: Profimedia

Meg je promijenila naš život i jako smo joj zahvalni

Par je izabrao anonimnog donatora jajašaca, a zatim je odletio u kliniku za plodnost u Los Angelesu kako bi oplodio zametke.

- Nismo mogli odlučiti tko će biti biološki otac. Graeme je rekao da bi to trebao biti ja, ali rekao sam da je imao jednako pravo kao i ja - kazao je Simon a onda su im u klinici rekli da bi mogli obojica biti očevi.

- Rekli su da bismo mogli imati polovicu embrija oplođenih mojom spermom, a zatim polovinom s Graemeovom spermom. Našoj sreći nije bilo kraja...

Upoznavanje sa Meg bilo je, ističu, kao ponovni susret sa davno izgubljenom sestrom.

- Rekli smo joj da smo neizmjerno zahvalni i da će ona promijeniti naš život.

Bili su uz nju dok je rađala njihovu djecu

Dva embrija, zamrznuta od oplodnje, stavljena su u Meginu maternicu šest mjeseci kasnije. Nakon dva tjedna potvrđena je trudnoća. Rano skeniranje nekoliko tjedna kasnije otkrilo je da Meg nosi blizance.

- Najprije smo vidjeli jedan, pa drugi otkucaj srca. Jako smo bili nervozni i uzbuđeni. Presretni! Pa obojica ćemo biti tate, ona je zaista trudna sa obje naše bebe - prisjetio se jednog od najsretnijih trenutka u životu oduševljeni Simon.

Foto: Profimedia

Trudnoća je tekla glatko sve do 31. tjedna kad je Meg pomislila da će se poroditi prije termina, no sve je ispalo dobro i u 36 tjednu počeli su trudovi.

- To je bilo nevjerojatni iskustvo u našem životu. Greame je Meg držao za ruku cijelo vrijeme, a kraj nje smo bili njezina mama i ja - kazao je Simon

Alexandra se rodila prva, a onda je nekoliko minuta kasnije stigao i Calder.

- Calder je Greamov dvojnik, a Alexandra jako nalikuje na mene - kazao je Simon.

Jedan tata radi a drugi je kući čuva djecu

Sedam tjedana kasnije dopušteno im je s djecom otići kući. Tata Simon radi, a Greame je tata koji je kod kuće s blizancima.

Nedavno su se svi zabavljali slaveći prvi rođendan blizanaca, a naravno da je i Meg doletjela iz Kanade kako bi bila s njima.

- Kad budu stariji ispričat ćemo sve o Meg i njezinoj ulozi u njihovom dolasku na svijet - zaključio je Simon.

Dva jajašca mogu oploditi različiti očevi i prirodnim putem

Kako inače žena može biti trudna sa blizancima a da su očevi različiti? Mogu, jer dvojajčani blizanci mogu se začeti u razmaku od nekoliko dana ili tjedana. Pojava da zatrudniš dok si trudna zove se heteroparentalna superfekundacija , a do nje dolazi kada žena tijekom trudnoće i dalje ovulira. Događa se, naravno, samo ako je majka imala seksualne odnose sa dva partnera u vrlo kratkom vremenskom intervalu,

Znači, kad žena ovulira te u kratkom vremenskom razdoblju spava s dva različita tipa, može se dogoditi da dva jajašca budu oplođena od različitih očeva.

Superfekundacija je nešto češća u životinja, no u ljudskom svijetu dolazi na jednu od nekoliko milijuna trudnoća, a do sad je zabilježeno tek 11 takvih trudnoća u svijetu.

Takav slučaj je bio zabilježen prije godinu dana kod Jessice Allen iz Riversidea u Kaliforniji. Ona se začudila se kada je na ultrazvuku vidjela da nosi blizance. Jessica je pristala biti surogat majka ali je nakon umjetne oplodnje uspjela zatrudnjeti i sa svojim suprugom Wardellom.

Međutim, nakon carskog reza sam prvi pogled na rođenu djecu jasno je dao do znanja kako se ne radi o blizancima obzirom da je jedno dijete bilo azijskog podrijetla (kao što su i roditelji kojima je Jessica bila surogat), a drugo miješane rase - poput ostale djece Jessice i njezina supruga. Mjesec dana kasnije, DNK test je potvrdio kako je drugo dijete zapravo Jessicin biološki sin, što znači da je ova surogat majka zatrudnjela dok je bila trudna.

Slična stvar dogodila se i Amerikanki iz New Yearseya prije četiri godine. Rodila je blizance različitih očeva. Da svaki dječak ima svog oca potvrdio je test očinstva. Majka je tada priznala da je tjedan dana nakon što je zanijela sa svojim dečkom spavala s još jednim muškarcem.