Bliži se dan Trumpove selidbe, hoće li sam sebe pomilovati?

Dok Trump broji zadnje dane u Bijeloj kući nakon čega će ga dočekati krediti, dugovi i optužbe za seksualno maltretiranje, krenuo je u pomilovanje svojih suradnika, a nije nemoguće da pomiluje i sam sebe

<p>Najkontroverzniji američki predsjednik u povijesti, <strong>Donald Trump</strong>, dočekat će zadnju Novu godinu u Bijeloj kući, a nakon toga neće više moći bježati od kredita, dugova u raznih optužbi. Zadnje tjedne koristi za pomilovanje svojih suradnika, a prvi na redu je bio njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost <strong>Michael Flynn. </strong></p><p><strong>Flynn</strong> je jedini član Trumpove administracije optužen za izborne malverzacije i surađivanje s Rusijom na prošlim izborima za američkog predsjednika. On je 2017. priznao da je kriv za laganje FBI-ju oko svojih kontakata s ruskim ambasadorom kako bi pomogao Trumpu da pobijedi <strong>Hillary Clinton</strong>. Pomagao je istražiteljima u cijelom slučaju, a onda je odjednom promijenio iskaz i rekao da nije kriv. Izvori bliski predsjedniku Trumpu tvrde da je to samo prvo pomilovanje u nizu te da će Trump iskoristiti još malo mandata što mu je ostalo kako bi pomilovao sve svoje suradnike optužene za malverzacije i kršenje ovlasti. </p><p>Neki mediji su se sjetili i Trumpove izjave iz 2018. godine u kojoj je rekao da on ima apsolutno pravo pomilovati sam sebe, no mnogi pravnici tvrde da to nije tako. </p><p><strong>Može li Trump zaštititi sebe i svoje suradnike?</strong></p><p>Pomilovanje je jedna od najvećih ovlasti koju predsjednik ima i tu odluku ne može pravno preispitivati ni Senat ni Parlament, a ne Trump ne treba dati ni objašnjenje zašto je nekoga pomilovao. Ova mogućnost u svim zemljama postoji u slučaju da odluka pravnog sustava ne odgovara javnom moralu u datom trenutku pa predsjednik može iskoristiti instituciju pomilovanja kao oblik služenja svom narodu ili pokazivanja milosti koju narod želi pokazati.</p><p>Pomilovanja se obično daju ljudima koji su osuđeni, ali mogu pokriti i predmete u kojima presuda još nije donesena ili u kojima se tek provodi istraga. Pomilovanje 'briše' svaku kaznu ili presudu za kriminal, ali ne vrijedi za sve istrage i sve slučajeve. </p><p>Pomilovanje se primjenjuje samo u slučaju zločina na federalnoj razini. To znači da iako Trump i njegovi suradnici ne bi mogli biti kazneno progonjeni na razini SAD-a, mogu biti kazneno progonjeni na razini pojedinih saveznih država. Na primjer, pomilovanje ih ne bi zaštitilo od istrage koju provodi okružni glavni odvjetnik Cyrus Vance na Manhattanu. Ta istraga je započela prije dvije godine, a bavi se plaćanjem šutnje dviju žena s kojima je Trump spavao. Iako se istraga u početku fokusirala samo na Trumpovog odvjetnika i 'fixera' <strong>Michaela Cohena</strong>, proširena je na Trumpa i malverzacije s porezom, prevarom banke i osiguranja i lažiranjem poslovnih knjiga. Tako da, iako ga se ne može istraživati na federalnoj razini, Trump bi vrlo lako mogao pasti pod istragu i sudske procese u pojedinim saveznim državama gdje su ga žene prijavile za seksualno maltretiranje, kao što je to slučaj s <strong>Jill Harth i Kristin Anderson</strong>. Pomilovanje ga ne može zaštititi ni od dugova i kredita prema Deutsche Bank. </p><p><strong>Može li zaštititi svoju obitelj?</strong></p><p>Predsjednik može pomilovati i članove svoje obitelji, kao što je to napravio <strong>Bill Clinton</strong> koji je pomilovao brata Roberta osuđenog za posjedovanje kokaina u Arkansasu. </p><p><strong>Može li pomilovati sebe?</strong></p><p>S obzirom na to što ga sve čeka kad izađe iz Bijele kuće i na izjavu iz 2018., nije suludo postaviti pitanje hoće li Trump pomilovati sam sebe. To još nitko nije napravio, pa ni <strong>Richard Nixon,</strong> ali to ne znači da Trump ne može ili neće pokušati. Američki ustav je pisan u dobroj vjeri i po modelu nekih drugačijih predsjednika nego što je Trump, pa ne daje jasan odgovor na ovo pitanje. To je jedini slučaj u kojem bi konačnu odluku trebao donijeti sud, ali samo zato što bi 'samopomilovanje' prekršilo članak američkog ustava koji nalaže da nitko ne može biti sam sebi sucem. To znači da nitko ne može sam sebe osuditi, osloboditi pa ni pomilovati. </p><p> No i tu postoji kvaka: Trump se može pomilovati prije nego se istraga uopće pokrene, što bi značilo da se ta odluka ne može ni preispitivati na sudu jer još ne postoji ni istraga ni dokazi da je nešto napravio, pa tako ni slučaj u kojemu se može suditi. Ako nema slučaja u kojemu se može suditi, nema potrebe za sucem pa se tako ne krši ni članak ustava koji zabranjuje da osoba sama sebi sudi. </p><p><strong>Gdje ima volje, ima i načina</strong></p><p>Jedini predsjednik ovako 'umočen' u afere kao Trump je bio Nixon, koji je ostavio u nasljeđe i jako zanimljiv način izbjegavanja i zaobilaženja američkih zakona. Tako je njegov ured tražio mišljenje od glavnog državnog odvjetnika o tome može li sam sebe pomilovati. Nakon malo mentalne gimnastike, 1974. Nixon je dobio memorandum iz ministarstva pravosuđa u kojem stoji: ako Nixon privremeno odstupi s dužnosti predsjednika i preda vlast potpredsjedniku <strong>Geraldu Fordu Jr.</strong>, Ford ga može pomilovati nakon čega Nixon može ponovno stupiti na dužnost. To se sve može izvesti uz pomoć 25. amandmana američkog ustava koji dopušta privremeno onesposobljenom predsjedniku da privremeno odstupi i vrati se na dužnost. Ovo je amandman koji je pisan kako bi bolesni predsjednici mogli odstupiti ukoliko je bolest izlječiva i može se izliječiti u tekućem mandatu, a stanje u državi dopušta predsjedniku da nakratko odstupi i posveti se ozdravljenju. No kako to nije eksplicitno napisano u ustavu, amandman se može koristiti bez nekog posebnog razloga. </p><p>Nixon je na kraju odstupio s vlasti u korist Geralda Forda koji ga je kasnije pomilovao za sve federalne zločine koje je počinio ili postoji sumnja da ih je počinio dok je služio kao predsjednik, a Ford je tako postao prvi predsjednik koji na tu dužnost nije došao tako što je izabran od strane naroda. </p><p><strong>Hoće li to napraviti i Mike Pence?</strong></p><p>Iako postoji mogućnost da Trump izvede ovakav pravni manevar kao i Nixon, za to mu treba pomoć <strong>Mikea Pencea</strong>, no ne znači da će ju dobiti. Naime, za razliku od Forda, Pence nema što dobiti time da sudjeluje u spašavanju Trumpa jer već postoji novoizabrani predsjednik koji čeka na ulazak u Bijelu kuću. Ukoliko na to pristane, to bi bio zadnji udarac njegovoj već gotovo mrtvoj političkoj karijeri. Naime, Pence je zbog bezrezervne potpore Donaldu Trumpu izgubio veliki dio potpore svojih republikanskih kolega i birača, pa mu se ne isplati otići u povijest kao potpredsjednik koji je postao predsjednik na mjesec dana kako bi spasio najomraženijeg predsjednika u povijesti SAD-a. </p><p> </p>