Bliži se oluja stoljeća: Uragan Milton sve je bliže Floridi..

Novi bilten Nacionalnog centra za uragane (NHC) u Miamiju kaže da se "Milton malo približio jugoistoku" u utorak. Prognostičari sada mijenaju očekivanu putanju, piše BBC.

- Milton ima potencijal biti jedan od najrazornijih zabilježenih uragana za zapadnu i središnju Floridu - kaže NHC.

NHC dodaje da čak i najpreciznije prognoze još uvijek mogu biti pogrešne za oko 100 kilometara, pa bi stanovnici cijele države trebali biti spremni osjetiti Miltonov utjecaj.

Milton će "zadržati veliku snagu uragana" dok putuje Zaljevom, "ali čak i ako to prouzroči određeno slabljenje, to vjerojatno neće biti dovoljno da spriječi Miltona da postane iznimno opasan uragan kada stigne do obale".

- Evakuacije i druge pripreme trebale bi biti dovršene danas - dodaje se u prognozi.

Brzina kojom uragani jačaju postaje ozbiljan razlog za zabrinutost klimatskih stručnjaka i stanovništva, a Florida se suočava s nadolazećim uraganom Milton, piše The Guardian. Više od milijun ljudi je evakuirano jer se Milton, treća najbrže rastuća oluja u povijesti Atlantika, približava zapadnoj obali Floride. U samo 24 sata, oluja je prešla iz tropske oluje u uragan kategorije 5, s vjetrovima od 280 kilometara po satu.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene, uključujući toplije oceane, ubrzavaju i pojačavaju ovakve oluje. Meksički zaljev, s rekordnim temperaturama, dao je Miltonu dodatnu snagu. Znanstvena istraživanja potvrđuju da je vjerojatnost brzog intenziviranja uragana sada veća nego ranije, a klimatske promjene igraju ključnu ulogu. Milton se pridružuje nizu snažnih uragana posljednjih godina, poput Harveyja i Iana, koji su nanijeli ogromne štete. Očekuje se da će Milton stići do Floride u srijedu, dok vlasti upozoravaju na ozbiljne posljedice.