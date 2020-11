Blokirali je zbog duga HRT-u: 'Učinila sam sve po uputama'

Tatjana Ljubičić tvrdi da je učinila sve kako su joj sugerirali. Ipak, neugodno se iznenadila kad je shvatila da je blokirana

<p>Nekad u blokadi završite zbog čitavog niza nesretnih okolnosti, životnih preokreta i nesmotrenih poslovnih odluka. A nekad zbog gluhog telefona.</p><p>Tatjana Ljubičić nam se javila zbog pravno-administrativne zavrzlame koja uključuje HRT, zbunjujuće račune i neobično komunicirane upute zbog kojih je, kako kaže, sada na crnoj listi. Što se dogodilo? Ukratko: Odvjetnici joj objasne koliko je dužna i upute je da može plaćati obročno. Pošalju joj račune s adresom na kojoj, kako tvrdi, nije živjela. Ona plati prvi obrok. Nakon nekoliko dana shvati da je blokirana.</p><p>- Još 13. srpnja sam zaprimila prijedlog za promjenu predmeta i sredstava ovrhe za dug prema HRT-u. Obratila sam se odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri, HRT-ovom pravnom predstavniku, da mi pojasne nejasan dopis u kojemu piše iznos glavnice, plus pripadajuće kamate za koje me se tereti. Nisam sama htjela izračunavati dodatne troškove i tražila sam ih da mi razjasne dopis i dostave ukupno dugovanje - priča Tatjana.</p><p>- Uredno su odgovorili na moj mail i poslali mi dopis s ukupnim troškovima ovrhe koju odmah plaćam u cijelosti te me informirali o postojanju još jednog predmeta za kojeg mi predlažu obročno plaćanje. Poslali su mi naknadno i službeni dopis u kojemu mi daju upute za obročnu otplatu na 12 rata. Tada, početkom listopada, dug je iznosio 2616 kuna. Postupam po njihovim uputama, te im 13.10., prije završetka moratorija na ovrhe, dostavljam potvrdu o uplati prve rate - dodaje Tatjana.</p><p>A zatim slijedi preokret.</p><p>- Tjedan dana kasnije shvaćam da sam blokirana! Nije povučena prisilna naplata u Fini. I sad sam dovedena u situaciju da moram platiti dozvoljeni minus u cijelosti jer sam blokirana, platiti dugovanje prema HRT-u, te me se dovodi u situaciju da nisam u mogućnosti plaćati svoje tekuće troškove, a to u konačnici vodi u, pogodite što; nova zaduženja i nove ovrhe - objašnjava frustrirana Tatjana i dodaje da je imala stambeni kredit u švicarcima te da se za sve godine nekontroliranog rasta anuiteta nije dovela u situaciju da bude blokirana. A sad je, kaže, postupala po uputama i dogodilo se što se dogodilo. Ustupila nam je i korespondenciju s odvjetnicima u kojoj joj se sugerira obročna otplata.</p><p>Kako kaže, pokušavala je odvjetničkom društvu Hanžeković objasniti da se dogodila greška, ali bez puno uspjeha.</p><p>- Primila sam telefonski poziv, navodno od nekoga iz njihovog ureda, nije se predstavila, gdje me je gospođa telefonski pokušavala uvjeriti kako, eto, imaju novu kolegicu koja mi je dala krive informacije. Nije znala da se to ne može - tvrdi Tatjana.</p><p>Na kraju, nije imala izbora i platila je cijeli iznos. Dostavila je potvrdu odvjetnicima i očekuje opoziv blokade. Zatražila je objašnjenje zbog čega joj je sugerirano obročno plaćanje i zašto joj još ne povlače blokadu. Hanžeković i partneri su joj poslali novi odgovor, u kojem tvrde da su detaljno provjerili njene navode i da se ne radi o pogrešci njihovog društva.</p><p>- U konkretnom slučaju rješenje o ovrsi po prijedlogu za promjenu donosi sud koji potom to rješenje o ovrsi dostavlja na provedbu Financijskoj agenciji. Našem odvjetničkom društvu ste se obratili radi dogovora oko podmirenja dugovanja, ali navedeno ne utječe na opravdanost rješenja o ovrsi koje bi se nalazilo na provedbi kod Financijske agencije po dostavi suda. Dakle, ukoliko Vas je FINA blokirala kao što navodite, navedeno nije učinjeno neosnovano niti uslijed pogreške - napisali su joj u odgovoru. U međuvremenu su, kako tvrde, poslali sudu podnesak za povlačenjem prisilne naplate.</p><p>Javili smo se odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri i zamolili ih objašnjenje ove priče, ali oni su nam poručili da nisu u mogućnosti komentirati konkretne predmete.</p>