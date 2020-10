'Podmirila sam sve dugove, a ipak su mi skinuli 30.000 kuna'

Ministar Marić tvrdi da je, prema Fininim podacima, u proteklih šest mjeseci zaprimljeno oko 210.000 ovrha, a u javnobilježničkim uredima 170.000, te da je ukupan iznos manji nego prošle godine

<p>Moj porezni dug od 180.000 kuna nastao je u prvim mjesecima pandemije. Zamijenio sam ga za zemljište koje posjedujem predavši Poreznoj upravi dokumente. U četvrtak sam radnicima isplatio plaće i onda šok... Plaće nisu dobili, rekao je Matko Grgurević (58), vlasnik tvrtke Hladni val iz Nove Gradiške.</p><p>Kao i brojni drugi građani, točnije njih 320.000, danas je, kako kaže, imao “crni ponedjeljak” nakon što je prestala važiti privremena obustava ovrha koje je Vlada zaustavila na šest mjeseci zbog pandemije. Matko, čija se firma bavi proizvodnjom strojeva za čišćenje suhim ledom, distribucijom pneumatskih dijelova, 3D printanjem, a među ostalim i proizvodnjom vizira protiv virusa korone, potanko je objasnio svoju situaciju.</p><p>- Banka je odbila isplatu plaća jer postoji porezni dug pa Porezna ne dopušta isplatu. Iz Porezne im jednostavno nisu ništa javili o našem dogovoru sa zemljištem - rekao je poduzetnik. </p><p>No to je bio tek početak komplikacije.</p><p>- Opet sam zvao Poreznu da vidim hoće li se što promijeniti ako uplatim veći dio iznosa poreznog duga. Pristali su dići zabranu isplate plaća. Namakao sam novac i uplatio 150.000 kuna u petak te s nestrpljenjem čekao ponedjeljak da vidim jesu li mi radnici dobili plaće. No iz Porezne su u petak popodne izvršili ovrhu za dodatnih 150.000 kuna! I to nisu novac digli s mojeg glavnog računa u banci, nego s računa za posebne namjene koji mi služi samo i isključivo za plaćanje kredita. Ako ne uspijem objasniti kako je došlo do ove zavrzlame, morat ću vratiti cjelokupni iznos kredita od 600.000 kuna u mjesec dana. Upravo zato i imam taj namjenski račun da mi kredit nikako ne zapne - govori vlasnik firme. </p><p>I Natalija Rodinger (37) iz Čakovca je jučer ostala doslovno bez ičega. </p><p>- U podstanarskom stanu sam s dvoje djece, zaposlena sam u tvornici i radim ‘muški’ posao u tri smjene. Kad sjedne ovrha, uzet će mi četvrtinu plaće. Nakon što platim podstanarstvo i režije, doslovno nam neće ostati ni jedna kuna. </p><p>Sve je počelo 2011., kad je Natalija uzela kredit od 9000 kuna u Međimurskoj banci. Iako je dio kredita vratila, dug se nakon nekoliko godina popeo na 17.000 kuna. </p><p>- Uzela sam taj kredit i u početku ga uredno vraćala. Nije to bio veliki iznos. Iako sam radila slabo plaćeni posao, vraćala sam rate bez problema. Ali onda sam izgubila posao zbog ekonomske krize i ostala bez prihoda - govori nam Natalija početak svoje mučne priče. </p><p>Uslijedila je teška odluka. Posla nije bilo, a trebalo je hraniti djecu. Odlučila je potražiti kruh vani.</p><p>- Ostavila sam djecu kod bake i djeda te otišla raditi vani kako bi ih prehranila, prvo u Austriju, pa u Njemačku. U međuvremenu je propala i Međimurska banka. U početku to nisam znala. A onda su se javili iz tvrtke za potraživanje dugova. Moj dug su prodali toj tvrtki u kojoj su mi rekli da sam odjednom dužna 17.000 kuna - tvrdi Natalija. </p><p>Dug za kredit od 9000 kuna želi vratiti, i to s ugovorenim kamatama, ali je i odlučna: “Ne želim plaćati Finu, javne bilježnike i tu tvrtku, i to gotovo duplo više od novca koji sam prvotno uzela od banke. Ali oni ne žele ni čuti da sam dio kredita vratila, jednostavno sam ovršena”.</p><p>U redakciju 24sata javila se i poduzetnica iz Zagreba koju je Porezna uprava ovršila za više od 30.000 kuna iako je, kako kaže, sav dug podmirila. </p><p>- Imala sam proljetos dug nakon pada posla zbog krize i potresa. I tijekom svibnja i lipnja sam sve podmirila. Krajem rujna sam bila kod svoje porezne referentice koja mi je rekla da je sve u redu, da je sve proknjiženo, da nemam dug. A onda jutros potpuni šok. Blokiran račun i skinuli su više od 30.000 kuna. Očito netko nije poslao obavijest Fini da je dug podmiren - kaže nam uznemireno.</p><p>I kaže da misli da nije jedina, jer i njezinu sinu je jedna banka skinula rate kredita s kojima je kasnio. A u međuvremenu je sve podmirio u banci. Znači, prema ovim slučajevima, može se dogoditi da su neke institucije zaboravile poništiti rješenja o ovrsi nakon što je dug plaćen. </p><p>A onda su to građani neugodno saznali prvi dan prestanka moratorija. Porezna uprava nam je odgovorila da su oni inače redovno obustavljali ovrhe kad je dug plaćen. Ali, kažu, moguća je pogreška jer obustava ovrhe ne ide automatizmom, nego kroz upravni postupak. Inače, upravni postupak znači da Porezna ima rok od 30 dana da napiše rješenje o obustavi. </p><p>Iz banke, pak, u kojoj naša sugovornica ima račun poručili su da im se korisnica, ako je doista došlo do pogreške, javi i da će sve riješiti u roku od 24 sata. Ipak, naša je sugovornica skeptična.</p><p>- Nadam se da sad mjesecima neću morati dokazivati i voditi postupak kako bih dobila natrag svoj novac - kaže nam.</p>