Blokirana zračna luka u Hong Kongu, upotrijebili vodeni top

Uprava hongkongške zračne luke, jedne od najprometnijih na svijetu, otkazala je u ponedjeljak sve današnje letove zbog prosvjednika koji već četvrti dan nastavljaju mirne prosvjede na aerodromu, a policija je po prvi put otkako su krenuli prosvjedi upotrijebila vodene topove, javile su agencije.

"Give us the eye back! Rouge cop!" - #antielab protesters chants at the Hong Kong International Airport. pic.twitter.com/z5gYZT1KoT