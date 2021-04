Pet europskih zemalja koje su okrenule leđa puno skupljem cjepivu Pfizera u korist jeftinije AstraZenece danas to skupo plaćaju. Bugarska, Hrvatska, Estonija, Latvija i Slovačka, koje su odbile svoj dio Pfizera na koji su imale prave u sklopu EU dogovora i čekale jeftiniju AstraZenecu danas imaju najnižu procijepljenost u Uniji, stoji u dokumentu EU čiji sadržaj je objavio Bloomberg.

Dok Pfizer isporučuje više, AstraZeneca je isporučila tek 30 milijuna doza od dogovorenih 120 milijuna u prvom kvartalu. Rezultat je da će Hrvatska i Bugarska do sredine godine cijepiti 45 posto stanovništva, piše Bloomberg, a podsjetimo, Hrvatska je dosada cijepila osam posto stanovništva. To je najniža procijepljenost u Europskoj uniji, lošije od tog postotka stoji samo Češka. Estonija će do sredine godine cijepiti 50 posto stanovništva, Latvija 53 posto, a Slovačka 46 posto.

No, prema tom dokumentu, u isto vrijeme će Njemačka cijepiti 61 posto stanovništva, Danska 80 posto, a Malta čak 93 posto. To su sve države koje su naručile veće količine Pfizerovog cjepiva.

Europska komisija je u srijedu objavila da će državama članicama u prvom kvartalu biti isporučeno 100 milijuna doza cjepiva, dok u drugom kvartalu očekuje dodatnih 360 milijuna doza cjepiva. Europa je dosad dobila 15,5 cjepiva na 100 stanovnika, što je za trećinu manje od primjerice Velike Britanije. Amerika je dosad cijepila 45 ljudi na 100 stanovnika.

Europa raspravlja o mehanizmu koji bi deset milijuna doza Pfizerovog cjepiva preraspodijelila zemljama kojima treba, a zadnja ponuda je da tri milijuna doza raspodijele na pet gore spomenutih zemalja, Hrvatsku, Bugarsku, Estoniju, Latviju i Slovačku.

Austrija, koja se nedavno bunila oko distribucije cjepiva, prema tom planu ne bi dobila ništa. Ostalih sedam milijuna doza bi se onda rasporedilo na ostale zemlje EU, s tim da bi najviše otišlo Češkoj.

Unatoč pojačanom dolasku cjepiva, europske vlade nisu dosad ostvarile cilj koji je zadala Europska unija, a to je da se cijepi 80 posto zdravstvenih djelatnika i ljudi stariji od 80 godina. Na razini EU cijepljeno ih je ispod 60 posto.