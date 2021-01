Luka je bolje. Operiran je u bolnici i rekli su nam da je stabilno. Više nije na intenzivnoj već su ga prebacili na odjel. Nismo se uspjeli čuti s njim, posjeti su zabranjeni zbog korona virusa i ne znam kako ćemo uopće do njega.

Ispričao nam je to neutješni otac 20-godišnjeg Luke P., koji je u subotu u 5.30 sati BMW-om izazvao prometnu nesreću na naplatnim kućicama Mraclin kraj Velike Gorice. Zabio se u zgradu u kojoj je smjenu završavao blagajnik HAC-a Dejan Budak (53). Pri probijanju zidova udario ga je i odbacio te je ovaj poginuo na mjestu. Luka je ostao živ, no prikliješten i u šoku. Prvo su ga vozilom Hitne pomoći prevezli u KBC Zagreb te su ga testirali brzim testom na Covid-19. On je pokazao da je zaražen korona virusom, pa su ga morali premjestiti u KB Dubrava.

- Teško nam je i imamo svoj teret. Ovo nam je najgora situacija u životu. Iskreno nemam snage niti čitati komentare niti biti na društvenim mrežama, gdje svašta pišu o tragediji - kaže neutješni otac, svjestan situacije u kojoj se Luka našao.

Dok je to govorio, gutao je knedlu, jedva se suzdržavao od suza i rekao da je sreća što je njegov sin preživio.

- To nije baš tako skup auto, ali čovjek si nakon ovog postavi pitanje treba li djetetu kupiti neku krntiju ili nešto u čemu znate da je donekle siguran - postavio nam je otac pomalo retoričko pitanje.

No kriminalistička istraga policije trebala bi pokazati Lukinu odgovornost za ovu tešku tragediju. Prema podacima iz očevida otkriveno je kako je vozač BMW-a jurio iz mjera Zagreba prema Sisku prema ulazu na autocestu A11. Nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti pa je ubrzo prešao na zatvoreni prometni trak.

- Prednjim dijelom vozila naletio je na rubni kamen, zbog čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Prilikom tog nekontroliranoga kretanja vozilo je u jednom trenutku izgubilo kontakt s podlogom, a potom se nastavilo nekontrolirano kretati nogostupom u zoni naplatne postaje Mraclin - stoji u objavljenom izvješću PU zagrebačke.

Taj udarac u rubnjak bio je koban jer je pri velikoj brzini katapultirao BMW, koji je doslovno poletio te udario u vanjski nosivi zid upravne zgrade i prostoriju u kojoj je sjedio Budak. Svjedoči tome donji dio probijenog zida zgrade, koji je ostao čitav. Snažan udar nije zaustavio auto nego je on probio još jedan zid te stao zabijen u treći. Automobil se potom zapalio, a Luka je ostao zgnječen.

Kako neslužbeno doznaje HRT, mladić je navodno imao 1,8 promila alkohola u krvi. Policija tu informaciju nije mogla potvrditi te su dodali kako su naredili toksikološka vještačenja. S obzirom na to da istraga još traje, službene podatke tek trebaju dobiti.

Nesreća je pogodila i Mijata Stanića, šefa Nezavisnog cestarskog sindikata, koji je poznavao Budaka. Rekao je kako će učiniti sve da pomognu njegovoj obitelji.

- Dejan je dugo radio u HAC-u, bio je dobar radnik i hrvatski branitelj. Znam da je donedavno radio na najopasnijim naplatnim kućicama - Zagreb istok. Napor posla napravio je svoje te je tražio da ga prebace na neku mirniju i manju naplatnu kućicu. Ovo što se dogodilo velika je i nepredvidiva tragedija - kazao je Stanić i dodao kako su blagajnici najizloženiji radnici HAC-a.

- Oni se svakodnevno susreću s tisućama ljudi, raznih nacija, vjera, mišljenja i raspoloženja. Što god ne valja, iskale se na njima. Uz to, vjerojatnije je da će se automobil zabiti u tu kućicu nego u ured jer je dislociran. Ovo pokazuje da i njih treba zaštititi i ispred staviti betonske blokove za zaštitu - kaže Stanić. Dodao je kako je najopasnije raditi između 5 i 7 sati jer su vozači tad najumorniji te se oslanjaju na tempomate.