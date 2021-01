Blagajniku Hrvatskih autocesta Dejanu Budaku (53) ostalo je u subotu samo pola sata do kraja noćne smjene. Radio je u zgradi naplatne kući Mraclin kraj Velike Gorice kad je na njega, kroz zid, BMW-om naletio Luka P.

Automobil ga je udario u prvoj prostoriji. Dejan se nalazio nedaleko od prozora te ga je silina udara odbacila na pod. Pretpostavljaju da je i nezgodno udario glavom te je poginuo na mjestu. A Luka je ostao zaglavljen u BMW-u polomljenih nogu. Probio je tri zida, a u prolasku kroz zgradu spriječio ga je tek treći zid. Dejanovi kolege ostali su skamenjeni od šoka. Odmah su zvali Hitnu pomoć, vatrogasce i policiju, koje je doslovno dočekala scena kao iz horora.

- Dobili smo dojavu u 5.32 sata kako auto gori te je potrebno izvući vozača iz vozila. Poslana je ekipa od šest vatrogasaca i, tek kad su došli, vidjeli su što se zapravo zbilo, da se automobil doslovno zabio u zgradu HAC-a i probio zid - rekao nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica Ivica Maceković. Njegovi vatrogasci pronašli su preminulog muškarca u prvoj prostoriji te ga nisu mogli reanimirati. Uspjeli su se kroz krhotine probiti do automobila, maknuti šutu i uredske stvari kako bi izvukli vozača. Bio je krvav i u bunilu.

- Vatrogasci su ga izvukli iz vozila i predali su ga ekipi Hitne pomoći, koja ga je odvezla prema bolnici. U postaju su se vratili u 7.34 - kaže Maceković. No problemi za mladića, ali i žurne službe, tek su tad počeli. Luku su prvo odvezli u KBC Zagreb, gdje je pregledan. Bio je pri svijesti. Napravili su mu brzi test na korona virus. On je pokazao da je pozitivan na taj virus, pa su ga morali što prije transportirati do KB-a Dubrava, u centar za Covid-19, i njihovih liječnika. Osim prijeloma nogu, kako neslužbeno doznajemo, ozlijedio je glavu. Pun je udaraca i površinskih ozljeda i pravo je čudo što je preživio nesreću.

- Brat je živ. Ni sam ne znam u kakvom je stanju, ali je navodno dobro s obzirom na prometnu nesreću. U Sisku sam i idem prema bolnici. Mogu samo pretpostaviti da je vjerojatno zaspao za volanom automobila. Radimo zajedno na građevini, dan i noć, i slabo spavamo - rekao nam je zabrinuti brat vozača BMW-a. Dodao je kako je iznenađen što je test pokazao da je pozitivan na Covid-19 jer je izgledao zdravo i nije imao simptoma.

Teško nam je, nemamo komentara, rekla nam je kratko uplakana članica obitelji poginulog Budaka. Njegovo tijelo je, nakon provedenog dijela očevida, prevezeno na zagrebački Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati. Ondje će patolozi otkriti točan uzrok stradavanja.

Iz zagrebačke policije nisu objavljivali nikakve detalje o uzrocima i nalazima svoje istrage do kraja ovog izdanja novina. Pravdali su to zahtjevnošću očevida. Naime, moraju o nesreći porazgovarati i s vozačem te službeno uzeti njegovu izjavu. No to neće biti moguće barem nekoliko dana upravo zbog potvrđene zaraze korona virusom. Također, potrebno mu je neko vrijeme za oporavak kako ne bi bio stavljen u neravnopravan položaj.

No sudski vještak za promet, Goran Husinec, ne smatra kako je ovo prometna nesreća čiji su uzroci neke slučajnosti.

- Ovo je očigledni primjer obijesti u prometu i zanimljivo je kako uvijek vidimo Mercedese i BMW-e kod ovakvih slučajeva. Vozači, naravno, misle na svoju sigurnost i kupuju takve aute da zaštite sebe, no nemaju nimalo suosjećanja za druge, pa se tako ponašaju - rekao nam je Husinec. I sam je, na mjestu nesreće na autocesti, vidio kakav je to bio snažan udarac u zgradu.

- U trenutku sudara rampe autoceste bile su otvorene i nije se naplaćivala cestarina. Pretpostavljam da je vozač namjerno velikom brzinom htio protutnjati kraj kućica jer je skrenuo vrlo precizno kroz čunjeve. Pri toj brzini i zbog skliske ceste izgubio je kontrolu nad vozilom i zabio se izravno u ciglenu zgradu - kaže Husinec.

Za oko mu je zapeo još jedan detalj, a to je da je vozač na svojoj ruti uspio izbjeći dva metalna stupa za zastave koji su montirani tik ispred zgrade. Auto je prošao s njihove desne strane.

- Pretpostavljam kako bi, da je udario u ta dva stupa, to zarotiralo auto i on bi se zabio bočno u zgradu. Ovako je on ušao u nju kao projektil. To je težak auto i pri toj brzini nije čudno da je srušio zidove - kaže Husinec.

Napomenuo je još jednom kako je to sve dokaz koliko je takav automobil siguran za vozača. Jer unatoč tom scenariju on je uspio preživjeti i ostao je pri svijesti. Smatra da je priča o snu za volanom “prozirna” baš zbog nevjerojatne preciznosti. Dodaje i da će se vozač možda pokušati izvlačiti na korona virus, no o tome koliko je moguće da ta bolest zapravo utječe na vožnju i sposobnost reagiranja posljednju će riječ imati sudsko vijeće.

Vozačevu rutu i ponašanje najbolje će pokazati snimke kamera videonadzora koje su montirane na samoj naplatnoj postaji Mraclin. Kolege stradalog Budaka rekli su kako isprva uopće nisu mogli do snimki jer su bile u razrušenim prostorijama. Poslije nam je potvrđeno kako su ih predali policijskim inspektorima kao službeni dokaz.

- Ovim putem želimo izraziti duboko žaljenje zbog ovog tragičnog događaja te ovim putem obitelji našeg djelatnika izražavamo sućut. Točan uzrok nesreće znat ćemo po okončanju izvidnih radnji nadležne policijske uprave. Molimo za razumijevanje u ovom teškom trenutku za obitelj naših djelatnika kao i za našu tvrtku - napisali su iz HAC-a u svojem priopćenju. Doznali smo kako je u toj kompaniji pokojnik radio najmanje 20 godina i trenutno je bio na poziciji blagajnika.

- Iako se autocesta prema Sisku, zbog vožnje pomoći nakon razornog potresa, ne naplaćuje i naši djelatnici nisu u kućicama, oni imaju svojih obaveza i rade u centralnoj prostoriji. Ondje je bio i naš Dejan - kažu u HAC-u.

- Čuli smo se nakratko prije nekih tri mjeseca, ne znam. Možda i četiri i ono ‘Ajde, vidimo se. Bok’. Ne, više se nećemo vidjeti, frende! Nećemo se više smijati dogodovštinama iz školskih dana, zezancijama na Savici osamdesetih, igrati nogač na dva mala, komentirati ratne uspomene, gledati tekme skupa. Otišao si danas, u rano jutro, nenadano, potpuno neočekivano. Dok si bio na svom radnom mjestu. Jedan tatin sinek u svom bijesnom autu (opet, nije to prvi put u zemlji Hrvatskoj) prekinuo ti je život, ubio budućnost tebi, tvojoj supruzi, djeci - napisao je jedan Dejanov prijatelj teško pogođen tragedijom. Nesretan je jer mu nije stigao ispričati toliko novih stvari koje je doživio, a koje nije uspio i ostavljao ih je za drugi put.

- Toliko me sad u grudima boli to moje ‘Vidimo se’ upućeno tebi u vjeri da ćemo uskoro naći vremena za poneku pivicu, pa i Europsko nogometno prvenstvo. Dolazi nogomet, koji si toliko volio. Frende moj, opet ti moram reći ‘Vidimo se’, jednom, negdje, gdje se svi jednom opet sretnemo. Hvala Ti na prijateljstvu - stoji u oproštajnoj poruci.

'Nije poštovao naše znakove'

Bila je jedna ovakva nesreća na Svetoj Heleni, no ovo je nešto gore. Teško je obitelji, ali i nama samima, rekao je u subotu Ivan Ribičić iz Sektora naplata cestarina HAC-a.

Za medije je izjavio kako su kolege i on dobili dojavu o nesreći u 5.34 sata, no nisu odmah znali sve okolnosti. Kad su stigli do Mraclina, ostali su zgroženi. Došli su do kolege koji nije davao znakove života. Prekrili su ga dekom.

- Staza koja vodi do objekta bila je namjerno zatvorena za promet baš zato da se takvo što ne dogodi jer je autocesta otvorena za promet - kaže Ribičić.

Pretpostavlja da se radilo o velikoj brzini, pogotovo jer su postavili dodatne znakove da ljudi uspore.

Omamljen drogom zabio se u Škodu

Smatram se apsolutno odgovornim za počinjeno djelo, no ne po svim točkama optužnice, kazao je Ozren Mlinarić (36), kojem sude jer je 11. srpnja 2019. izazvao sudar na autocesti kraj Svete Helene.

On je, navodi se u optužnici, bio omamljen drogom GHB (droga za silovanje). Zato nije smanjio brzinu pa se tog dana u 12.42 BMW-om, vozeći najmanje 125 kilometara na sat, na naplatnim kućicama zabio u Škodu Octaviju koja je bila ispred njega. U njoj su bili Daniel Dobrenov Gedeon (39), bivši teniski trener Petre Martić, njegova supruga Ana (39) i sin Dominik (7). Bračni par je bio teško ozlijeđen, a njihovom sinu slomljene su noge.