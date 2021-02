Priča iz Amerike. Liječniku Hasanu Gokalu (48) iz Teksasa ostala je otvorena bočica cjepiva i rok trajanja joj se spustio na šest sati. Bilo je kasno navečer i liječnik je u tih šest sati trebao potrošiti deset doza iz te bočice ili će propasti. Odlučio ih je potrošiti i na putu do kuće zvao je ljude koje zna, neki su stariji i imaju ozbiljnih zdravstvenih problema, od tih deset samo dvoje nije poznavao.

Desetu je cijepio svoju suprugu, koja ima problem s plućima.

Dobio je otkaz, optužen je za krađu deset cjepiva koji ukupno vrijede 135 dolara.

Slučaj je otvoren za razne interpretacije, je li bolje da ih je bacio ili cijepio ljude, je li trebao nekog drugog a ne prijatelje i ženu, tužitelji kažu da je prekršio protokol... Sve je podložno raspravi, ali da ponovimo - optužen je za krađu deset cjepiva i dobio je otkaz.

- Učinio sam ono što je bilo potrebno - rekao je.

Nije demantirao, nije se izvlačio.

- Kad su čuli što je učinio, svi su ga osudili. Govorili su: 'Majka i djed, koji su ugrožene skupine, čekaju na to cjepivo, a on je cjepivo dao onome koga je prvog sreo' - rekao je Gokalov odvjetnik Paul Doyle.

Gokal je kao dječak imigrirao iz Pakistana i završio medicinu na Sveučilištu u Syracuseu. Godinama je radio u bolnici u New Yorku, a 2009. se preselio u Teksas gdje je radio sa hitnim slučajevima.

Posljednjih godina, paralelno je radio u dvjema bolnicama. Usto, bavio se i volonterskim radom te obnavljao domove i pružao zdravstvenu skrb stradalim obiteljima nakon uragana u Harveyju 2017. godine.

Kada je, početkom 2020. godine, svijetom zavladala pandemija korona virusa, Gokal je živio mjesec dana u hotelu kako ne bi ugrozio zdravlje svoje supruge Marie (47) koja boluje od plućne sarkoidoze. Ubrzo nakon, u travnju prošle godine, prebačen je Covid odjel. Kada je cjepivo protiv korona virusa u prosincu izašlo u javnost, Gokal je prisustvovao konferencijskom pozivu u kojem su državni zdravstveni službenici objasnili protokole za primjenu nedavno odobrenog Moderna cjepiva. Svim je doktorima rečeno kako se cjepivo ne smije bacati i da se sve doze moraju, kako-tako, iskoristiti.

Dana 29. prosinca na glavnom parku u Houstonu, Gokal i nekolicina ostalih djelatnika javno su cijepili ugrožene skupine. Oko 18.45, medicinska je sestra procijepila zadnju osobu tog dana. Sestra je probušila novu bočicu cjepiva te je sada trebalo u roku od šest sati pronaći 10 adekvatnih osoba koje će primiti cjepivo prije isteka roka trajanja. Tada je Gokal stvar primio u svoje ruke i krenuo u potragu. Obavijestio je nadležne o situaciji i rekao kako mora pronaći 10 osoba koje će primiti cjepivo, ili će isto morati baciti. Liječniku su iz uprave dali zeleno svijetlo i podržali njegovu odluku. Kako ne bi trošio vrijeme, vozio se susjedstvom i zvao sve poznanike, prijatelje pitajući ih znaju li nekoga tko pripada ugroženoj skupini, a da nije primio cjepivo protiv korona virusa.

Uspio je pronaći svih 10, a neke od njih nije ni poznavao. Svi koji su primili cjepivo bili su starije životne dobi, ili pak boluju od neke teške bolesti. Zadnje cjepivo dao je svojoj ženi, koja je ima plućnu bolest, što je čini odgovarajućom za primanje cjepiva.

Sljedećeg jutra, predao je papire svih 10 osoba koje je cijepio prethodne noći, uključujući one njegove žene Marie. Također, svih je obavijestio zašto i kako je to učinio i dodao kako su mu nadređeni to dopustili.

Nekoliko dana kasnije, otpušten je i optužen za krađu cjepiva. Službenici su ustvrdili da je prekršio protokol i rekli kako je preostalu dozu trebao vratiti u ured ili jednostavno baciti.

Sud je odbacio Gokalov slučaj zbog neutemeljenih dokaza, no to nije vratilo njegov posao.

Gokal sada svoje vrijeme provodi volontirajući u neprofitnoj zdravstvenoj klinici, nadajući se da će pravda, na kraju, ipak pobijediti.