Diplomatski udar iz Amerike: Donald Trump stopirao proces ulaska Hrvatske u OECD

Izglasavanje za pregovore Hrvatske za ulazak u OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) je stopirano, doznaje Dnevnik.hr. Naime, u 19 od 25 odbora OECD-a Hrvatska je zatvorila pristupne rasprave te u pregovorima napredovala brže od očekivanja. A došao na red odbor za trgovinu, izglasavanje je odgođeno do daljnjega. Neslužbeno, zbog carina i carinskih sukoba na relaciji Europska Unija - Amerika.

"Glasovanje u odboru za trgovinu će se održati kad se za to steknu uvjeti, mi s američkim partnerima i OECD-om radimo na svim pitanjima koja se tiču našeg ulaska u OECD", rekao je Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, piše Dnevnik.hr.

"Pred nama je još dosta posla, do kraja godine želimo zatvoriti raspravu u preostalih šest odbora. Za sada se to ipak sve događa sukladno planu i on ostaje ulazak u OECD do sredine iduće godine", objasnio je Zdenko Lucić.