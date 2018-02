Bojan Glavašević: Moj poziv je znanost, pa ću se njoj i vratiti

Može li i na koji način SDP izaći iz unutarstranačke krize. Kad to možemo očekivati?

Može i mora, to je pitanje odgovornosti. Dugujemo to građanima koji su nas birali. To će sigurno biti uskoro.

Imali ste puno kritika na dolazak Aleksandra Vučića. Je li to bio uspješan posjet i što je Hrvatska njime dobila?

Mislim da posjet nije bio uspješan. Dobili smo podjele između predsjednice i premijera, bezočne laži te ponižavanje novinara i građana. Nismo dobili bolje odnose sa Srbijom.

Govorite više jezika. Koji su to i koje vam je želja naučiti?

Govorim engleski, talijanski, francuski i norveški. Latinski i starogrčki prevodim. Volio bih naučiti arapski i japanski.

Norveški? Otkud to?

Djed i baka s mamine strane su dugo živjeli na sjeveru Norveške pa sam prvo ‘pokupio’ malo jezika kad sam ih posjećivao, a kasnije sam učio i formalno.

Priča se da volite kuhati. Koji je vaš specijalitet, a što vam ne ide od ruke?

Istina, volim kuhati. Opušta me. Najviše volim kuhati jela iz talijanske kuhinje, ali prijatelji jako hvale moj čobanac i jambalayu. Patim se s kremastim kolačima. Valjda zato što ne volim slatko previše.

Improvizirate li s receptima ili se ipak oslanjate na kulinarske emisije i kuharice?

Prvih nekoliko puta uvijek pravim po receptu, ali nakon toga uvijek prilagodim željama i potrebama ukućana.

Na koji način se oslobađate stresa nakon posla? Je li to knjiga, film ili sport?

Opušta me vrijeme s mojom djecom. Jako volim hodati prirodom, samo što suviše rijetko imam prilike za to. Tako da uglavnom hodam gradom ili vozim bicikl.

Često vas se može vidjeti s crvenom ruksakom. Kakve tajne on skriva?

Velike tajne! Šalim se, to je moj pokretni ured. U njemu uvijek imam akademsku bilježnicu, političku bilježnicu, olovku kojom volim pisati, knjigu koju u tom trenutku čitam za doktorat, slušalice i punjač za mobitel. Kad sam na biciklu, u ruksaku je i lanac.

Volite li životinje i imate li kućnog ljubimca?

Volim životinje, iako trenutačno nemamo ljubimca. Ali jako volim hrtove i volio bih udomiti jednog.

Volite li glazbu i koju te jeste li tip za koncerte?

Glazbu obožavam i stalno je slušam. Koncerte ne volim, ali uvijek otiđem na Jethro Tull (bili su dva puta u Hrvatskoj) i koncerte klasične glazbe. Nedavno sam bio na Šajeti i bilo je odlično.

Jedan ste od mlađih zastupnika. Vidite li se još dugo u politici ili razmišljate o drugoj karijeri?

Ne, mislim da u politici svi imaju rok trajanja i da je rotacija u politici nevjerojatno važna za demokraciju. Moj poziv je znanost i svakako joj se namjeravam vratiti.

Lingvist i sociolog ste po struci. Imate li u Saboru nekoga s kim možete raspravljati na o tim temama?

Imam! Volim raspravljati sa svojim saborskim 'cimerima' Peđom Grbinom i Sabinom Glasovac. Jako cijenim kolegicu Maju Balić iz HDZ-a, a nezavisni zastupnik Marko Vučetić mi je jedan od najdražih sugovornika. Po struci je filozof, i to dobar. Njegove saborske rasprave su uvijek jako zanimljive.