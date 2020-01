Bojan Žižović: ‘Inspiracija za roman su mi izjave političara'

Na početku pisanja romana stavio sam radni naslov ‘Stranka’ i on je ostao do objave knjige. Naprosto je bio određen sadržajem. Nije bilo alternative. Razmišljao sam doduše, jer sam imao vremena budući da je Ministarstvo kulture tri puta odbilo sufinancirati roman, da ga naslovim ‘Idiot’, ali sam odustao. Rekao nam je to književnik Bojan Žižović.

Foto: kriticnamasa.com

On je s knjigom ‘Stranka’ s ostalih pet književnika ušao u finale izbora koji tjednik Express po treći put dodjeljuje Nagradu Fric. Uz mobilnu skulpturu žiroskopa, autora najboljeg romana fikcijske proze očekuje i novčani iznos od 75.000 kuna koji je osigurao Barcaffe.

- Inspiracije je bilo posvuda, od naslovnica novina, televizijskih dnevnika, pa do izjava političara. ‘Stranku’ bi svakako trebalo staviti na filmsko platno. Redatelj i scenarist bi bio Antun Vrdoljak, glavni glumac Goran Višnjić. A onda bi naravno uslijedila serija u istoj postavi. Roman je u svakom slučaju filmičan, ali ne mogu si uopće predstaviti kako bi izgledao na filmskom platnu - govori nam autor. Kad je u pitanju školska lektira kaže da nikome ne treba ništa nametati.

- Ne bih htio nikome ništa nametati, a pogotovo ne omladincima. U njihovim sam, onim mlađim godinama listao Start. Dakle, ne bih ništa ubacivao na popise lektire. Bio bih sretan da vidim da uopće nešto čitaju - rekao je pulski književnik. Pobjednik nagrade Fric će se znati krajem siječnja.

- Dobijem li nagradu otići ću na putovanje do Zagreba. Dugo ga nisam vidio. Jesam li sve potrošio? Ako nisam, onda ću kupiti i laptop. Ovaj na kojem sam pisao roman se potrošio. Naime, naučio sam tipkati na pisaćoj mašini pa udaram po njemu toliko snažno da su sve tipke poispadale i ne mogu ih više vratiti na mjesto - rekao je pulski pisac Žižović.