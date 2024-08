Bolesni Damir upoznao je svog heroja: 'Ljetovat ćemo skupa!'

Damir Pejić (16) iz Vukovara drugi put se bori s leukemijom, a nedavno je izrazio kako ima želju upoznati vatrogasca koji je zbog njega odbio besplatno ljetovanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:29 Zagreb: Damir Pejić bori se s leukemijom po drugi put | Video: 24sata/pixsell

- Želio bih upoznati vatrogasca koji je zbog mene odbio besplatno ljetovanje - rekao je Damir za RTL, a njegova želja je sada ispunjena.

Damir se susreo sa svojim herojem, a Josip je za njega pripremio i iznenađenje, majicu s natpisom.

- Iduće godine, iduće ljeto ćemo ti i ja spojiti Vukovar i Zagreb, završit ćemo u Tučepima. Ti ćeš ljetovati sa mnom i mojim klincima. Bit ćemo na moru i imat ćemo ti i ja zajedničko ljetovanje. Može? - upitao je Josip Damira, a dječak je odgovorio potvrdno.

Šesnaestogodišnjaku iz Vukovara je prije dva mjeseca umrla majka. Vatrogasac velikog srca Josip Fabijanić koji je, iako je bio na godišnjem, gasio požar u Tučepima, odlučio je prepustiti plaćeno ljetovanje Damiru koji je nakon što je ostao bez majke po drugi put obolio od leukemije.

- Gospodinu hvala i hvala u ime moje obitelji. Ako postoji takva volja kod gospodina da nagradi neki posebni trenutak, neku posebnu osobu… Hvala mu. Meni se u glavi vrti jedan dečko iz Vukovara. Damir, ako se ne varam. Šesnaest godina ima, kao moje dijete - rekao je za RTL.

- Ja ću, Damire, tebi to prepustit jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se, stari - dodao je uz suze. "Nekad i muškarci plaču", priznao je, iako je prvo tvrdio da je riječ o znoju.

I vi možete pomoći Damiru uplatom na broj računa njegove bake:

Jela Pejić, IBAN HR3024020063212614462