Vlada Andreja Plenkovića ima 45 državnih tajnika, a kad se pridodaju i Središnji državni uredi, njihov broj penje se na 50. Većina su članovi HDZ-a, ali i partneri - od HNS-a i HSLS-a do Reformista i SDSS-a - imaju svoje državne tajnike. Najmanja neto plaća kreće se oko 15.000 kuna, a kako je bruto koji se za nju mora izdvojiti oko 20.000 kuna, dolazimo do iznosa da nas oni godišnje minimalno stoje oko 12 milijuna kuna. I dok da bi bio saborski zastupnik moraš na izborima dobiti povjerenje birača, ministar se postaje nešto lakše. Oni su odabir premijera, ali i oni kao tim idu na potvrdu u Sabor. No državni tajnici ništa od navedene procedure ne moraju proći. Njih imenuje Vlada, a kako su dužnosnici, u istom su rangu kao ministri i zastupnici.