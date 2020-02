Bolnica u Varaždinu: 'Spremni smo za izazove korona virusa'

Iz varaždinske Opće bolnice u četvrtak su priopćili kako strogo postupaju prema naputcima Ministarstva zdravstva te su spremni u slučaju potrebe odgovoriti na izazove koje sa sobom nosi korona virus.

Ravnatelj bolnice Nenad Kudelić podsjeća da je u Ministarstvu zdravstva osnovan Krizni stožer putem kojeg se odvija sva komunikacija vezana uz potencijalnu zarazu korona virusom, pri čemu je svaka bolnica dužna izraditi Postupnik za postupanje s infektološkim bolesnicima, što je varaždinska bolnica i učinila.

- Poduzeli smo određene radnje u smislu osiguranja prostora i uvjeta za smještaj potencijalno zaraženih bolesnika, kao i nabavke potrebe zaštitne opreme i sredstava za zaštitu svojih djelatnika. U slučaju sumnje na zarazu korona virusom ili drugim visoko infektivnim agensom, takvog pacijenta koji zatraži liječničku pomoć u našoj ustanovi mi ćemo izolirati - istaknuo je.

Apelirao je da se, gdje god je to moguće, napravi kontakt bez direktnog dolaska u prostore u kojima se obavlja hitna medicinska zaštita, kako ne bi došlo do potencijalne zaraze drugih bolesnika. Bolnica je upravo zbog toga na ulaze u hitne prijeme stavila obavijesti za takve bolesnike da se jave na portu, kako bi se uspostavio kontakt s epidemiologom koji će utvrditi je li riječ o pacijentu koji je sumnjiv na takvu zarazu.

- Ukoliko postoji sumnja, pacijent se u pratnji našeg medicinskog osoblja, koje se mora presvući u posebnu zaštitnu odjeću i obuću, otprati u prostor za izolaciju. Tamo je medicinski zbrinut i uzimaju se uzorci koji se promptno šalju u Kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević - izjavio je Kudelić.

Vršiteljica dužnosti voditelja bolničkog Odjela za infektologiju Elizabeta Dvorski navodi kako je Odjel svakodnevno u kontaktu s dežurnim epidemiolozima i Ministarstvom zdravstva navodeći da je u Hrvatskoj gripa još uvijek aktualniji problem nego korona.

- Imamo puno oboljelih, dosta komplikacija, a to su najčešće pneumonije koje su preventabilne cjepivom. Sad smo se malo okrenuli koroni, ali ovaj nam je problem još uvijek bliskiji i nastojimo ga riješiti - zaključila je Dvorski.

Svjetska zdravstvena organizacija u isto vrijeme traži pomoć od 675 milijuna dolara za borbu protiv korona virusa.

