Bolničarka koja je reanimirala dječaka: 'Trener ga je zvao, a onda ga vidio kako leži na dnu'

Požeško-slavonska policija izvijestila je da se na bazenima u poznatom izletištu Velika utopio dječak (13).

- Bilo je to nešto nakon 12 sati. Preplivala sam bazen i vidjela na suprotnom kraju bazena da se ljudi grupiraju, da ih ima jako puno. Zaključila sam da se nešto dogodilo. Požurila sam mojoj djeci, koja su bila u manjem bazenu, a moja kćerkica je vrisnula. Noge su me počela izdavati, došla sam do nje, plakala je i govorila mi je da joj se brat utopio. Tražila sam sina pogledom i vidjela sam ga. Pokazala sam joj ga. Užas je ovo što se dogodilo, svi smo od tuge i šoka počeli plakati, rekla je jedna majka koja je s djecom došla u Veliku iz Osijeka.

- Ovo se nikad nije dogodilo na našim bazenima. Ovdje je uvijek bilo veselja, ne mogu sebi doći - rekla je druga svjedokinja.

- Da, riječ je o jednom nogometnom klubu. Koliko znam, došli su na kupanje sa svojim trenerom. Mislim da su prije tragedije bili pola sata. Dijete su spasioci brzo izvadili iz vode i započeli su reanimaciju. U tim trenucima vrijeme jako sporo teče, učinilo mi se da je trajalo vječnost, no dječak unatoč naporima nije davao znakove života. Nažalost, utopio se - rekao je muškarac kojega smo zatekli blizu bazena.

Većina onih koji su nakon tragičnog događaja izašli iz bazena bili su na terasi ugostiteljskog objekta iznad bazena odakle su gledali očevid policije u nevjerici da se tako nešto dogodilo.

''Osiguranje sigurnosti svih naših posjetitelja uvijek nam je na prvom mjestu i poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo održali najviše standarde sigurnosti i kvalitete. Kontinuirano prilagođavamo i unapređujemo sve naše procese kako bi osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost naših posjetitelja. Unatoč našim naporima te dugotrajnoj reanimaciji, nažalost, nije bilo moguće spasiti dječakov život'', oglasila se ranije tvrtka te izrazila sućut obitelji.

Na ovo priopćenje Večernjem listu javila se žena koja inače radi u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, a koja je sa svojim kolegom danas privatno stigla na kupanje.

Žena je pojasnila kako je dječak tamo stigao s drugom djecom, a s njima je bio i trener.

- Oni su odmah netom prije toga stigli. Trener je zvao dijete i onda je shvatio da netko leži na dnu bazena. Mi smo odmah skočili, on ga je izvukao na površinu, a ja van iz bazena, i odmah smo krenuli s reanimacijom. Zvali smo hitnu i nastavili s reanimacijom još sat, sat i pol, ne znam koliko je više bilo... - prepričava.