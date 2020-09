Bolnice odbijaju isplaćivati dosuđene dugove liječnicima

Hrvatski liječnički sindikat. upozorava da je sve je više pravomoćnih sudskih presuda u korist liječnika zbog neadekvatnog obračuna prekovremenog rada.

<p>Sve je više pravomoćnih sudskih presuda u korist liječnika zbog neadekvatnog obračuna prekovremenog rada, no većina zdravstvenih ustanova odbija im isplatiti dosuđene dugove pa su svoj novac prisiljeni od bolnica naplatiti putem ovrha, upozorava Hrvatski liječnički sindikat.</p><p>"U nastojanju da se kupi vrijeme pravne službe zdravstvenih ustanova, čak i nakon jasno izrečenog stajališta Vrhovnog suda, ulažu žalbe na prvostupanjske presude, potpuno svjesne da će izgubiti spor i na drugostupanjskom sudu. Na taj način dodatno povećavaju dugove prema liječnicima za iznos daljnjih sudskih troškova i kamata. Pitamo se po čijem naputku i na čiju odgovornost", rekla je Hini predsjednica sindikata <strong>Renata Čulinović Čaić.</strong></p><h2>Kako isplatiti dug veći od milijarde kuna</h2><p>S druge strane, ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> poručuje kako slijedom donesenih pravomoćnih presuda po tužbama radnika u zdravstvenom sustavu Ministarstvo zdravstva mora zajedno s Ministarstvom financija izraditi plan isplate razlike iznosa radnicima za prekovremene sate, s obzirom da se radi o visokom ukupnom iznosu. </p><p>Beroš podsjeća da je, u skladu s pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda, odredba o pravilnom obračunu prekovremenog rada uvrštena u Granski kolektivni ugovor 1. travnja, pa se od tada prekovremeni sati isplaćuju sukladno toj izmjeni.</p><p>Procjenjuje se da je ukupni dug liječnicima za prekovremeni rad u proteklih sedam godina dosegnuo između jedne i 1,5 milijarde kuna s kamatama i sudskim troškovima.</p><p>Čulinović Čaić kaže da su prije desetak dana uputili zahtjev za sastanak s premijerom i ministrima zdravstva, rada i financija, jer rješavanje problema isplate duga liječnicima traži sudjelovanje i dogovor triju resornih ministarstava uz suglasnost premijera. No, iz Vlade nisu dobili nikakav odgovor. </p><p>Čelnica Liječničkog sindikata ističe kako ih nitko nije zvao na razgovor niti oko načina vraćanja neutuženog dijela duga, koji je nastao nakon podizanja tužbi, od 2018. do 2020.</p><p>"Čini se da moramo tužiti i za taj preostali dio duga i da nikoga nije briga što će se na taj način dug nepotrebno povećati za iznos kamata i sudskih troškova", rekla je.</p><p>Liječnici su, dodaje, nezadovoljni i zbog nekorektnog odnosa prema njima tijekom proljetnog vala epidemije koronavirusa, pa više nisu spremni ni na kakve dogovore s upravama bolnica o povratu dugova.</p><p>Nezadovoljni su jer im nisu bili plaćeni svi odrađeni prekovremeni sati, kao i zbog prisilnog korištenja godišnjih odmora umjesto da im se to vrijeme bilježilo kao rad u pričuvi i stalnoj pripravnosti.</p><h2>Umjesto nagrada zakinuti i za rad u epidemiji</h2><p>Također, suprotno naputku ministra zdravstva, liječnici su primali minimalni iznos naknade za vrijeme samoizolacije zbog kontakta s pozitivnim pacijentima, a izostala je i povišica plaće prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe.</p><p>"Trebamo li doista podizati tužbe i za nepoštivanje zakonskih propisa u epidemiji? Za razliku od većine zemalja EU-a, liječnici u Hrvatskoj nisu primili nikakve nagrade za rad u epidemiji, iako smo od vladajućih svakodnevno slušali pohvale i zahvale na naš račun", kaže Čulinović Čaić.</p><p>Poručila je da hrvatski liječnici napokon moraju saznati hoće li im država vratiti zarađeni novac i cijeni li sve što su radili od početka epidemije koronavirusa, kada su zdravlje nacije pretpostavili osobnom zdravlju, jer liječnici obolijevaju od koronavirusa deset puta češće od ostale populacije.</p>