Bolnici dao 10.000 kn: To je za liječnike koji su mi spasili kćer

Prvi put u Hrvatskoj kolege su prijavljivali i glasali za najbolje radnike. Prvo mjesto i nagradu od nagradu od 50.000 kuna osvojio je Mate Orlović (41), koji će 10.000 kuna donirati dječjem onkološkom odjelu KBC-a Zagreb. Kći Ivana (15) nekad je bila mali pacijent tog odjela. Mate je voditelj interventne ekipe u Zagrebu čiji posao “ne poznaje vrijeme”.

- Spava se s mobitelom kraj glave ili se često uopće ne spava. Odgovoran sam za divne dečke koji brinu da tuđa imovina i njihovi životi budu sigurni - govori Mate, za kojeg kolege znaju da se ne moraju ispričati ako ga zovu i za Božić u tri sata ujutro, jer on je uvijek dostupan svima.

Upravo zbog svega što su on i supruga Tomislava (35) prošli s kćerkom Ivanom, a da pri tome Mate nije dopustio da to uma utjecaj na njegov posao, dobio je najviše glasova u izboru.

- Tek je proslavila sedmi rođendan, kad smo doznali da Ivana ima tumor kostiju. Stanice tumora pojele su dio njezine nadlaktice. Bio je to nateži dio naših života. U početku ju je ruka boljela samo noću, pa liječnici nisu sumnjali u najgore, mislili su da je samo primila udarac - govori Mate o najtežim trenucima njegova života.

Uslijedili su operacija, kemoterapije i tri godine liječenja. Bio je to tumor koji pogađa djecu prije puberteta, a hrabra Ivana sve je izdržala i pobijedila.

- Kad uđete kroz vrata dječjeg onkološkog odjela, kao da uđete u paralelni svijet. Ćelave glavice posvuda, svatko za sobom vuče bocu svoje infuzije. I osmijesi! Svi do reda se smiju, od malih bolesnika do divnih liječnika, koji se uvijek prvo obraćaju djetetu, s poštovanjem i beskrajnom ljubaznošću, a tek onda roditelju koji sjedi sa strane - govori i Matina supruga Tomislava (35).

Matin primjer doniranja 10.000 kuna slijedila je i tvrtka Securitas Hrvatska za koju radi i kojoj se posebno zahvaljuje na također plemenitoj gesti. Kaže da su donacijom za onkologiju pokazali kako se promiču dobre ljudske vrijednosti.

Viceprvak na listi najboljih hrvatskih radnika je Slavko Petrovečki iz sela kraj Vinkovaca koji 41 godinu radi u tvornici Dilj. Kolege ga opisuju kao heroja u manduri s naočalama na vrhu nosa. Dive mu se, ne samo zbog kolegijalnosti i predanosti poslu, nego i zbog inovacija kojima je uštedio tvornici milijune.

- U zadnjih 15 godina uštedio sam im do tri milijuna kuna. Smislio sam i izradio 73 poboljšanja i inovacija, a i sad radim kompletni stroj s mehanikom, ormarom s programom koji će donijeti nove uštede - kaže nam Slavko.

Na pitanje jesu li ga u tvornici nagradili za sve što navodi kaže: “Pa recimo na vrijednost od tri milijuna kuna dobio sam oko 40.000 kuna u 15 godina”.

Od novca su mu uvijek kažu bila bitnija njegova djeca i supruga. Imaju ih osmero u dobi od 16 do 36 godina.

- Šalim se s njima da do nominacije nisam ni znao koliko sam ostario - kaže nasmijano ovaj električar i zaključuje: “Imam samo srednju školu, no strojeve stvaram zahvaljujući inteligenciji koju sam naslijedio od roditelja. To je nešto što mi nikad nitko neće moći uzeti”.

