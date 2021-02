Ne mogu komentirati konkretne slučajeve, jer moramo štititi žrtve dok se ne provede prostupak. Ne mogu ništa komentirati zbog sudskog postupka, rekao je Damir Boras prenosi N1.

- Grozno je kad te uznemiravaju i zlostavljaju. I mene su uznemiravali, ali ne seksualno - rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu o slučajevima prijava studentica Filozovskog fakulteta.

- Isto tako, nitko me nije štitio, a ja štitim ove događaje - rekao je, a na pitanje što konkretno Sveučilište poduzima, odgovorio:

- Mi imamo etičko povjerenstvo i time se bavimo u drugostupanjskom postupku nakon izvještaja s fakulteta koji moraju prvo provesti taj postupak.

Skandalozno lupetanje

Podsjećamo, nakon što su studentice Filozofskog fakulteta prijavile uznemiravanja na seksualnoj osnovi, Boras je potpisao skandalozno priopćenje u kojem je napao smijenjenu dekanicu i novinarku Telegrama koja je pisala o prijavama.

Nagradio profesora kojeg su studentice optužile

Novinarku je nazvao opsesivnom nakon članka na Telegramu u kojem je napisala da je Boras nagradio profesora iako je znao da protiv njega postoje prijave za uznemiravanje.

Telegram je prvi pisao o slučaju profesora s Filozovskog fakulteta kojem je rektor Boras dodijelio počasno zvanje professor emeritus, iako je protiv toga bio njegov odsjek zbog saznjanja da postoji potpisana izjava studentice koja je napisala da ju je taj profesor povukao preko stola i nasilno poljubio. Telegramu su se nakon toga javile još tri bivše studentice, koje su optužile istog profesora.

- Nakon jednih konzultacija u njegovom kabinetu, pozdravljali smo se, još nešto dogovarali na samim vratima zatvorenog kabineta i onda me primio za lice, povukao i uvalio mi jezik u usta - ispričala je bivša studentica slučaj od prije 15-ak godina

Kaže da se tad nije ni snašla, već je rekla da mora ići jer je čeka dečko i izjurila u šoku. Kaže da nije nikome ništa prijavila, jer, nije joj palo uopće na pamet bilo što pokretati, jer je, tvrdi, stekla dojam da na fakultetu postoji klima odobravanja takvoga ponašanja. Dodaje da je neko vrijeme skupljala snagu vratiti se na konzultacije, a kad se vratila, kaže da je napomenula profesoru da je čeka dečko ispred kabineta. Dodaje da je pregledavao njezin diplomski i ona je sjedila kraj njega.

Primio me za koljeno, makla sam mu ruku

- Primaknuo se k meni i primio me za koljeno. Maknula sam njegovu ruku i rekla mu da mislim da to nije primjereno ponašanje. Na to mi je rekao da se slaže i da ćemo dalje biti profesionalni - ispričala je bivša studentica. Druga studentica ispričala je kako joj je profesor u godinama prije mirovine komplimentirao da je sposobna i pametna, a onda rekao da će usavršiti njeno znanje ako bi se s njim podružila i van fakulteta.

Pritom je, kaže, stavio ruku na njenu nogu i počeo joj se približavati, piše Telegram.

Ispričala je da ju je na silu poljubio u čelo i pokušao poljubiti u usta. Treća studentica ispričala je kako je kod njega radila diplomski i da su tu počeli učestaliji susreti u njegovu kabinetu gdje joj je dijelio komplimente.