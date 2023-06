Borbe s komarcima na istoku Hrvatske: 'Ljeto ćemo provesti u kućama, najgore je navečer!'

"Idem s posla popodne i ne znam tko više želi ući u zgradu, ja ili krvopije! Ulazna vrata i prozori su prekriveni komarcima. Ljeto ćemo provesti zatvoreni u kućama", komentirala je Osječanka trenutnu situaciju s najezdom komaraca u Slavoniji i Baranji. Doslovce su preplavili gradove i sela, posebno one uz rijeke Dravu i Dunav te one koji se nalaze uz Kopački rit i šume jer to su mjesta koja su u ovim kišnim i poplavnim danima glavna staništa komaraca svih vrsta.