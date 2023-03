Boris Veličan o trljanju grudi Zagorke: Ne vidim razlog da taj običaj nemamo u Hrvatskoj...

Boris Veličan za N1 je komentirao HRT-ovu emisiju 'Turistički vodič' u kojoj je on govori kako bi trebalo spomenik Marije Jurić Zagorke u Zagrebu uhvatiti za grudi kako bi se prolazniku ispunila želja.

- U Veroni je običaj da se Juliji trljaju grudi kako bi se ispunila želja. Danas je toliki broj turista da imaju pet sekundi za fotografiju i idu dalje. Ja sam vjerojatno pod tim utjecajem sanjao kako bih to mogao napraviti u Zagrebu i sanjao sam grudi od Marije Jurić Zagorke. I onda mi se to ostvarilo, tu sreću sam htio podijeliti s turistima koje sam odabrao za ovaj show. Ja kao uloga turističkog vodiča, ne kao turistički vodič, nego uloga, sam htio to isprobati na terenu jer sam siguran da je postojao neki Boris u Veroni prije stotinu godine koji je uveo taj običaj na kipu kod Julije. Ne vidim razloga za mržnju i sve što se događa oko toga da u Hrvatskoj nemamo taj običaj - rekao je Veličan.

Rekao je kako se radilo o emisiji edukativno-zabavnog karaktera.

- S jedne strane svi saznaju neke stvari koje nisu bile poznate na internetu, a zabavne su s te strane da je serijal vrlo ironičan, ciničan i pokazao je neke običaje kojih se mi držimo i koji nemaju veze sa seksizmom - rekao je te podsjetio da hvatamo Grgura Ninskog za palac.

'Njezin kip nije samo kip koji golubovi vole sa svojim izmetom'

Napomenuo je i kako jako dobro zna tko je ta žena bila.

- Neka ljudi shvate da je to show, a ne da sam licencirani turistički vodič. Želim pokazati stvari koje nisu uobičajene. Dao sam si autorsku slobodu da uvedem jedan trend koji je po svemu loše krenuo. Da kip Marije Jurić Zagorke nije samo kip koji golubovi vole sa svojim izmetom nego da ljudi imaju nešto fizički što mogu donijeti - dodaje.

Kazao je i kako je u serijalu vrlo jasno istaknuto tko je Marija Jurić Zagorka bila, feministička strana, kao i cijela njezina povijest.

- Mislim da je nisam uvrijedio sa ovim načinom, što god udruge i zaštitnici mislili - rekao je.

'Od 45 minuta emisije, ljudi su se uhvatili za taj dio. Nije mi žao!'

Smatra i kako nije pogriješio.

- Dobio sam apsolutno pozitivne reakcije od hrpe ljudi koji nisu moji prijatelji. Jedini način je da prodajem sladoled jer kad bih prodavao sladoled svi bi bili sretni. Ovako u 45 minuta emisije, ljudi su se uhvatili za jedan dio - govori Veličan te dodaje da mu je najbolja knjiga Grička vještica.

Istaknuo je kako bi volio da se njegov trend nastavi.

- Nije mi žao radi toga, ako to boli sve ljude zaštitnika spomenika i razne organizacije te turističke vodiče, onda se povlačim i ostavljam ovo kao show. Što se tiče preživljavanja, ako je Marija Jurić Zagorka nakon što joj je biskup Josip Juraj Strossmayer pomogao pisala i dalje romane ne bi li živjela, gdje je tu razlika da ja ne smijem raditi serije da bih preživio iz istih ili identičnih razloga - rekao je Veličan.

