Borrell tvrdi: Zemlje članice EU-a trebaju poslati proturaketne sustave Ukrajini

Zemlje članice Europske unije trebaju poslati svoje proturaketne sustave kako bi ojačale protuzračnu obranu Ukrajine dok Rusija napada njene gradove, rekao je šef europske diplomacije u četvrtak, upozorivši da se Europa ne može oslanjati isključivo na Washington kada je riječ o pomoći za Kijev. Više od dvije godine nakon početka ruske invazije, Ukrajina se suočava s nedostatkom streljiva, republikanci u američkom Kongresu blokiraju ključnu vojnu pomoć, a EU ne uspijeva na vrijeme dostaviti dovoljno streljiva.

"Imamo Patriote, imamo proturaketne sustave. Moramo ih izvaditi iz naših vojarni, gdje se nalaze za svaki slučaj, i poslati ih u Ukrajinu, gdje bijesni rat", rekao je šef europske diplomacije Josep Borrell novinarima na sastanku ministara vanjskih poslova iz zemalja članica skupine G7 na otoku Capriju.

"Inače će biti uništen elektroenergetski sustav Ukrajine. A nijedna se zemlja ne može boriti bez električne energije u domovima, u tvornicama, za internet, za sve", dodao je.

Ukrajinska protuzračna obrana je ključno pitanje za ministre okupljene u Italiji, nakon što je Njemačka u srijedu apelirala na Europsku uniju i NATO savez da više učine kako bi se pomoglo Kijevu.

"Siguran sam da ćemo to učiniti, no moramo to brzo obaviti", poručio je Borrell, dodavši da žali što "unutarnja politika" u Sjedinjenim Američkim Državama odgađa prijeko potreban paket pomoći za Ukrajinu u vrijednosti od 60,84 milijarde dolara.

"Ne možemo ovisiti samo o SAD-u. Moramo preuzeti vlastitu odgovornost i prestati govoriti: 'SAD je dovoljan'", izjavio je.