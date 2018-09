Borzan: Do ljeta 2019. ćemo svi biti jednaki na tržištu Unije

Nakon što je naša europarlamentarka Biljana Borzan prošle godine u svome istraživanju s Hrvatskom agencijom za hranu dokazala da je čak trećina ispitanih proizvoda u Hrvatskoj bila lošije kvalitete, a da su gotovo svi skuplji na našem tržištu nego na njemačkom, ovaj tjedan je Europski parlament izglasao i Izvješće o kvaliteti proizvoda na istoku i zapadu EU i donio prvu službenu poziciju Parlamenta o ovom pitanju. A to je jednaka kvaliteta proizvoda u svim državama članicama EU.

- Izvješće je prošlo kroz tri parlamentarna odbora, ali svejedno je na konačnom izglasavanju na plenarnoj sjednici prijetila opasnost da se razvodni. Moje kolege koje su najviše radili na izvješću i ja maksimalno smo se angažirali, sastančili i objašnjavali što smo napravili, što to znači za tržište i naše građane i na kraju je najvažniji dio izvješća prošao tankom većinom, sa 26 glasova - istaknula je Borzan u petak na konferenciji u Kući Europe u Zagrebu.

Izvješće predlaže promjenu Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi koja je u zadnjoj fazi pregovora. Usvojeno je, prema mišljenju Borzan, najambicioznije rješenje.

- Nakon pet godina nisam željela kozmetičko rješenje. I predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker je rekao da prije novih izbora moramo pokazati jedinstvo EU. Usvojili smo izmjenu aneksa Direktive koja će uistinu na terenu značiti jednaku kvalitetu za sve građane EU - naglasila je Borzan.

Istaknula je kako je desna strana Parlamenta, odnosno pučani, konzervativci i liberali, bila protiv toga da se na ikoji zakonski način regulira ovaj problem.

- Jučer je na samoj raspravi koordinator europskih pučana iz Odbora za unutarnje tržište za zaštitu potrošača Andreas Schwab otvoreno rekao da ne treba mijenjati zakon jer je to preskupo. On i dalje smatra da on kao Nijemac ima pravo dobiti voćni jogurt sa više voća nego mi u Hrvatskoj, da njegovo dijete ima pravo dobiti kašicu koja je zdravija nego naša djeca... Njemu je to posve u redu jer ako se to provede, zamislite, kaže da će industrija izgubiti nešto novaca - rekla je.

Također je tim Izvješćem, dodala je, usvojeno i da industrija mora biti transparentnija, jasno oglašavati promjene recepture pri reklamiranju i na pakiranju.

- Industrija do sada, na način kako je oglašavala svoje proizvode i kako ih je pakirala, očigledno dovodila u zabludu potrošače. Mi smo mislili da kupujemo isti proizvod, a on je ustvari bio nešto različit od onoga što možemo kupiti u zapadnoj Europi - istaknula je.

Izvješće daje i veću financijskom potporu potrošačkim udrugama, a najoštrije odbija argument kako potrošači iz istočne EU kupuju proizvode po nižoj cijeni pa su stoga niže kvalitete.

Naglasila je kako se i Europska komisija počela aktivno baviti ovim problemom pa je početkom godine pozvala države članice da se uključe u izradu metodologije za europsko istraživanje kvalitete proizvoda. No, Hrvatska se uključila, rekla je, tek nedavno, u kolovozu.

- Hrvatska se, nažalost, nije odazvala jer je došlo do prijepora između Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede. Moje istraživanje nije imalo ni jednu grešku da bi se osporilo, a Hrvatska nije tu metodologiju zbog sporosti, tromosti ili nesposobnosti ministarstava dala kao službenu metodologiju cijele EU. Prema mojim informacijama, u kolovozu se i Hrvatska uključila bar u testiranju, nadam se da će biti maksimalno angažirani - rekla je Borzan.