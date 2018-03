Borzan dobila EU Oscara: Iza svake uspješne žene je majka

Kažu da je iza svakog uspješnog muškarca žena, a ja bih rekla da je iza svake uspješne žene njena majka, ili u mom slučaju moj suprug Vladimir, moja majka i moja svekrva. Sretna sam što sam imala cijelu “vojsku” iza sebe, ali mnoge žene nemaju tu mogućnost, poručila je SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan prilikom preuzimanja EU Oscara u srijedu navečer u Bruxellesu.

Nagradu je dobila za promicanje ženskih prava i ravnopravnosti spolova koju je posvetila svim ženama u EU, posebno onima u Hrvatskoj i na Balkanu i njihovoj svakodnevnoj borbi. Osvrnula se i na stanje u Hrvatskoj te naglasila važnost ratifikacije Istanbulske konvencije.

- Diljem EU, ženska prava su pod napadom, posebice prava na seksualno i reproduktivno zdravlje. Isto tako, želim istaknuti i važnost ratifikacije Istanbulske konvencije - poručila je.

'Ženska prava su na sve većem udaru'

Zbog svoje žustre borbe u promicanju ženskih prava i ravnopravnosti spolova, SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan nominirana je za EU Oscar koji je u srijedu dodijeljen u Bruxellesu. Nominiralo ju je 29 nevladinih organizacija iz Hrvatske, regije i EU.

- Biti samo nominirana od strane čak 29 nevladinih organizacija i u konkurenciji s tako izvanrednim europarlamentarkama iz velikih nacionalnih delegacija je zbilja izvanredno priznanje. Mislim da je jako važno poslati i poruku u Hrvatsku da netko iz Bruxellesa promatra situaciju kod nas jer su ženska prava na sve većem udaru. Treba nam više dobrih priča. Ja u niskom startu čekam novi Vladin prijedlog Zakona o pobačaju te naravno budno pratim proces ratifikacije Istanbulske konvencije - kaže Borzan.

Za ovu nagradu u ovoj kategoriji, uz Borzan su nominirani još i Iratxe Garcia Perez, bivša predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova i koordinatorica za Klub S&D u tom odboru te Terry Reintke iz Njemačke (GUE).

Mep Award ili tzv. EU Oscar se dodjeljuje svake godine u 18 kategorija. U svakoj kategoriji se natječe troje zastupnika.

Zastupnici se unutar svake kategorije biraju na osnovi relevantnih nominacija od strane relevantnih nevladinih organizacija. Parliament Magazine organizira žiri stručnjaka koji procjenjuje te organizacije i kvalitetu nominacije i na osnovi njih odabire tri kandidata.

Organizacije koje su nominirale Borzan navele su i razloge:

Zastupnica Borzan je među najaktivnijim članicama Odbora za prava žena i jednakost spolova. Posebno je aktivna na ekonomskom osnaživanju žena, a kao Izvjestiteljica za Grupu socijalista i demokrata radila je na Izvješću o vanjskim čimbenicima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi te na Mišljenju o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. Također, bila je izvjestiteljica za provedbu Europske strategije za osobe s invaliditetom iz perspektive ravnopravnosti spolova. Trenutačno je izvjestiteljica za proračun za ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Borzan je početkom mandata skupila oko 400 potpisa europarlamentaraca za pisanu deklaraciju o proglašenju 2017. godine godinom borbe protiv nasilja nad ženama. Europska komisija je po deklaraciji odredila 2017. godinom projekata za borbu protiv nasilja nad ženama sa budžetom od 4 milijuna eura. Borzan pozorno prati i postupak ratifikacije Istanbulske konvencije na razini EU.

Budući da je doktorica medicine, zastupnica Borzan često sudjeluje u tribinama te radi na inicijativama u cilju zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena. Aktivna je članica All of us- platforme europarlamentaraca različitih političkih opcija koji brane pravo na izbor. Borzan je i jedina hrvatska zastupnica u Intergrupi za LGBTI prava Europskog parlamenta. Sredinom 2017. organizirala je misiju za Odbor za ravnopravnost spolova u Hrvatsku.

Zastupnica Borzan je vrlo aktivna u radu s trećim zemljama. Bila je izvjestiteljica o pravima žena u državama Istočnog partnerstva, te trenutačno radi na Godišnjem izvješću o demokraciji i ljudskim pravima u svijetu. Borzan je iznimno ponosna što je u Odboru za ravnopravnost spolova prihvaćen njen prijedlog da se nakon četiri godine ide u izradu izvješća o pravima žena i jednakosti spolova u zemljama zapadnom Balkana, za koji će Borzan biti izvjestiteljica u ime Europskog parlamenta.