Borzan o rizičnim proizvodima s Temua: Dječje igračke najčešće se prijavljuju zbog rizika

Europarlamentarka iz redova SDP-a Biljana Borzan komentirala je za N1 tržišne regulacije koje Europska unija provodi kada su u pitanju digitalna tržišta poput kineskog Temua.

- Dakle, potrošačke udruge iz 17 zemalja Europske Unije su se požalile na određene nepravilnosti. Tu se radi o zdravstvenoj opasnosti,… o tome da proizvodi nisu usklađeni s našim propisima, koji su, moram reći, najstroži u svijetu i najviše zaista štite naše potrošače, no uvijek ima onih koji pokušavaju, u toj masi robe koju uvozimo u EU, prošvercati nešto što nije u skladu s našim propisima - rekla je Borzan.

Dodala je i kako udruge prijavljuju sumnje da je roba proizvedena protivno zakonima Europske unije, pogotovo “u smislu izrabljivanja radnika, što mi kao EU ne prihvaćamo i što vrlo često u svoje trgovinske sporazume stavljamo kao uvjet razmjene - rekla je Borzan komentirajući uobičajene probleme tržišta kao što su Ali Express ili Temu koje potrošačke udruge prijavljuju te pojasnila kako oni variraju od zdravstvenih do izostanka usklađenosti s propisima Europske unije.

Borzan je pojasnila kako su dječje igračke proizvodi koji se najčešće prijavljuju zbog potencijalnih zdravstvenih rizika.

- Nažalost, ono što mogu reći jest da su najviše prijavljivane igračke. Svi smo osjetljivi na djecu i jednostavno se primijeti da se u strukturi igračke nalazi kemikalija koja može izazvati kožne iritacije, gušenja i slično. Takve proizvode je potrebno što prije povući s tržišta - pojasnila je dodavši kako se na samom tržištu prijavljuje cijeli niz proizvoda te kako je “sve na neki način pod upitnikom”. “Uvijek upozoravam ljude da gledaju ima li proizvod oznaku C, a to znači da je proizveden prema standardima EU. To je manji problem kada se kupuje fizički u trgovini, a veći kada se kupuje online jer često ne znate je li tako označen. Inspekcije su tu i kroz carinu i kroz nadzor u samoj trgovini… Mislim da nikada nećemo imati apsolutno savršeno tržište, ali tomu treba težiti da bi potrošači bili zaštićeni - objašnjava.

Osvrćući se na reakciju Temua o navodima potrošačkih udruga, te o očitovanju kojeg su trebali dostaviti Europskoj komisiji, Borzan je pojasnila kako podaci o tome nisu javni.

Dodala je i kako kazne, kada se radi o digitalnom tržištu, idu do razine od “šest posto globalnog prometa”, što je za Borzan iznos koji bi trebao biti demotivirajući za svakoga.