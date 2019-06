Borzan: Uspjeli smo stvoriti percepciju da je HDZ pobjediv

Biljana Borzan iz SDP-a ponovno je ušla u Europski parlament, a u emisiji HRT-a "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića gostovala je prvi put.

Komentirajući euroizbore, kazala je da je SDP sam sebe malo iznenadio, jer su očekivali tri mandata. SDP je dobio četiri mandata u Europskom parlamentu, no HDZ je ipak dobio 45.000 glasova više.

- U politici je puno toga percepcija. Mi smo ipak u ovom trenutku s tim "4:4" brojem mandata uspjeli stvoriti percepciju da je HDZ pobjediv i da SDP ne stoji tako loše kao što se mislilo. Ako sada ne iskoristimo ono što smo iz ovih izbora vidjeli, onda je upitno što s nama treba biti u budućnosti - komentirala je.

I ne samo sa SDP-om, nego i njemu sličnim strankama, dodala je. Podsjetila je na situaciju 2007. godine, kada su SDP-u ankete davale prednost pred HDZ-om.

Prokomentirala je i najveće iznenađenje izbora. Za Mislava Kolakušića i njegov nastup prije i poslije euroizbora kaže da je on dobio dio "protestnih" glasova koji su prije išli Mostu ili Živom zidu.

- Govorio je neke stvari koje ljudi emotivno doživljavaju. Recimo ljudi su mi govorili 'Glasat ću za njega jer će on riješiti ovrhe', koje on objektivno ne može riješiti u Europskom parlamentu. Možda ako ostvari neke od ovih funkcija koje je nabrajao kasnije. Te izjave da bi mogao biti predsjednik, premijer, ministar pravosuđa zasad doživljavam kao šalu, to stvarno zvuči u najmanju ruku čudno - rekla je. Moglo bi se, smatra, dogoditi da Kolakušić kao novo lice zabljesne na političkoj sceni, ali pitanje je, smatra, koliko će to trajati.