Bošnjaković: 'Ivanu Turudiću vjerujem, mi se dugo znamo!'

Odgovarajući na novinarska pitanja ministar, koji je ranije svjedočio na suđenju u slučaju Ina-MOL, je kazao da vjeruje Turudiću, jer se dugo znaju i riječ je o renomiranom sucu koji je sudio u velikim predmetima.

- Pravomoćno je utvrđeno da je on vozio na toj dionici brže od što je dozvoljeno. To je pravomoćno i to u svakom slučaju nije nešto što je prihvatljivo ponašanje, ali nažalost se događa da vozimo brže ponekad. S te strane koliko sam čuo on je kaznu platio, taj dio je gotov, ustvrdio je Bošnjaković.

- Što se tiče drugih stvari koje su se isticale u javnosti da je bježao pred policijom, policija nije u tom smislu podnijela nikakvu prekršajnu prijavu i u tom formalnom smislu toga nemamo i on je meni ponovio priču koju je rekao medijima, kazao je ministar.

- Što se tiče neodazivanja sudu i sud je sam u formalnom smislu rekao da tu dostava nije bila uredna i ne vidim što bih ja tu više trebao. Dobio sam danas pisano očitovanje i vidjet ću ima li nekih razlika u odnosu na ono što smo danas razgovarali, zaključio je Bošnjaković.

Bošnjaković: Volio bih da se i pravosudnoj policiji poveća plaća

Za najavljeni prosvjed pravosudnih policajaca pred Ministarstvom pravosuđa Bošnjaković je kazao da je u tijeku izrada proračuna za iduću godinu te da bi jako volio da se nađu mogućnosti da se i pravosudnoj policiji poveća plaća.

- Vi znate da premijer inzistira na financijskoj stabilnosti i disciplini i znate da smo ostvarili proračunske viškove i da je to posljedica jedne politike mogućega pa ćemo vidjeti danas na razgovoru koji su zahtjevi, rekao je Bošnjaković.

Ocijenio je i da je u zatvorskom sustavu trenutno oko 3.600 zatvorenika dok ih je u njegovom ranijem mandatu (20010. i 2011.) bilo oko 5.000 zatvorenika.

- Trudimo se osigurati da zatvorski sustav funkcionira i u najvećoj mjeri funkcionira. Ne postoji zatvorski sustav koji nema incidentnih situaciji nigdje u svijetu. Bilo bi dobro da uspijemo povećati kapacitete i radimo da to bude, rekao je Bošnjaković.