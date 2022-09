Bošnjaković o aferi: 'Ne bježimo do toga da se radi o nekoliko članova HDZ-a, ali to nije HDZ'

Bivši HDZ-ov ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i Mišel Jakšić iz SDP-a komentirali su u Dvoboju TNT-a na N1 aferu u Ini.

Jakšić kaže kako su svi iznenađeni aferom u Ini jer je riječ o dramatičnom događaju u povijesti ove države.

“Ova Vlada nas je naučila na takve šokove. Imali smo situaciju da je uhićen redovan ministar ove Vlade, ovo je šlag na torti koji se slama na leđima građana. Plenković sve voli umiriti, apaurinizirati, ali ovo nije normalna situacija. Opljačkan je hrvatski novac, hrvatska firma, bez obzira što je netko predao upravljačka prava Mađarima pod sumnjivim, presuđenim okolnostima. I to u situaciji kad ne znamo što će najesen biti s cijenama energenata. Tražit ćemo jasne odgovore, za ovakvu pljačku Vlada odlazi”, govori Jakšić.

Bošnjaković kaže kako smatra da je premijer na postavljena pitanja dao objektivne odgovore. “Jasno da je sve šokantno, ali činjenica je da su tijela koja te stvari mogu vidjeti i trebaju reagirati, da su se sve te lampice popalile”, kaže bivši ministar.

“Što se tiče političke odgovornosti, kazneno djelo je uvijek kazneno djelo. Njega uvijek počini pojedinac. I ovdje je to djelo pojedinca. Ne bježimo od toga da se radi o nekoliko članova HDZ-a, ali to nije HDZ. HDZ je velika stranka i naravno da se tu ubacuju neki koji gledaju svoje interese, a ne javne. Nije to samo u HDZ-u. To nije HDZ, to nema veze s HDZ-om. Uvijek je kazneno djelo djelo pojedinca”, govori Bošnjaković.

Jakšić odgovara kako smatra da je Bošnjaković izuzetno pošten čovjek, ali da situacija nije baš takva da je ovo djelo pojedinca. Spominje Ivu Sanadera kojeg su hrvatski sudovi, “u koje se HDZ toliko voli kleti”, osudili zbog predaje upravljačkih prava u Ini, a mi nakon toga nismo napravili ništa.

“Plenković je sada vrlo mudro pokušao napraviti, ali mu to neće proći. Nije poanta da samo, kao za fašnik, zapalimo članove Uprave Ine. Oni su odavno razvlašteni i sve je predano Mađarima, osim kad se tu i tamo netko provuče i onda radi što radi”, govori Jakšić.

On kaže da bi bilo dobro znati što je radio Davor Filipović, ali i Damir Vanđelić za kojeg kaže da se s Plenkovićem razišao jer se nisu mogli dogovoriti oko nekih budućih operacija u HDZ-u, a ne zbog Ine. “Nije ovo djelo jednog zabludjelog pojedinca, iako ne želim nikog optuživati”, kaže Jakšić.

Upitan da prokomentiraju izbor novog šefa PIS-a, Bošnjaković kaže: “Ako ima kvalifikacije, zašto ne bi bio iz HDZ-a? Nije HDZ-u zabranjeno obnašati funkcije.” On podsjeća i da je SDP-ova vlada bila ta koja je privatizirala Inu. “Ne treba sve svaliti na Sanadera ni ovoga ni onoga”, kaže bivši ministar koji bi htio vidjeti i reviziju te čuti kako je moguće da revizija nije primijetila nedostatak novca.

HDZ-u, smatra Bošnjaković, ova afera neće naštetiti i to se već vidi. “Sve se vidi i sve to ljudi važu, ljude se ne može prevariti”, kaže.

Bivši ministar smatra i da je HDZ i danas najveća i najsnažnija stranka čiji rezultati su dobri i on kaže da građani to osjete bolje od onih koji samo kritiziraju i napadaju. “Zadovoljan sam kako Vlada funkcionira. To je HDZ, osnovali su ovu vladu, zadovoljni smo”, kaže Bošnjaković dodajući da u HDZ-u postoje i dobre stvari, a one za koje premijer kaže da ih se “najeo” su incidentne.

