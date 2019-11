Bošnjaković: Ovršni postupak mora biti brz, a ovrhe jeftinije

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Ovršnog zakona, a kojim se među ostalim smanjuju troškovi ovrhe, dok deložacije, bez obzira na okolnosti, nisu moguće od 1. studenog do 1. travnja. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naveo je da se ovršni postupak vraća pod nadzor suda, a Fina i javni bilježnici postaju povjerenici suda.

- Inzistiramo na brzini tog postupka. Ovršni postupak mora biti brz, a to nam jamči digitalizacija, jer ćemo imati potpuno digitaliziran spis i propisane obrasce - rekao je ministar.

Osnovni cilj je da ovršni postupka bude jeftiniji. Trošak sastava prijedloga za ovrhu je do sada stajao po nekoliko tisuća kuna. Ispunjavat će se tek obrazac, a plaćat će se minimalna naknada za njegovo ispunjavanje. Više neće biti troška za ishođenje potvrde pravomoćnosti, već će se do nje moći elektronskim putem. Naknade Fine i javnih bilježnika su ograničene i to na sporove do 5000 kuna i na one koji su veći od navedenog iznosa.

Određene su fiksne naknade i to se više neće mijenjati – poručio je Bošnjaković.

Proširuje se krug primanja izuzetih od ovrhe pa su to božićnica, uskrsnica, dnevnice, regres i ostale novčane prigodne nagrade za rezultate rada, izuzet je i topli obrok, ali i jedina nekretnina. Zakon treba stupiti na snagu 1. srpnja iduće godine, a ne od 1. siječnja zbog velikog digitalnog zahvata u sustavu.