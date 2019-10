Bošnjaković: 'Što se tiče ratnih zločina, ne treba slušati narod' Ministar je istaknuo i da su predmeti ratnih zločina u svakom slučaju teški i složeni i da bi sudionici isto htjeli da to ide brže. Teško je ponekad doći do dokaza, čak i do onih kojima treba suditi, rekao je