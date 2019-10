Kolinda kritizirala pravosuđe: 'Mislim da treba slušati narod'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u srijedu kako poštuje trodiobu vlasti, ali da s punim pravom može reći da pravosuđe presporo rješava slučajeve procesuiranja ratnih zločina iz Domovinskog rata te da na odgovornost treba pozvati one koji odugovlače u rješavanju takvih slučajeva.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rekla je to nakon polaganja vijenca na grob general-bojnika Blage Zadre na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru, nakon što su je novinari pitali kako komentira nezadovoljstvo vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave radom institucija, a godinu dana nakon prosvjeda održanog upravo zbog toga, odnosno je li ona zadovoljna radom institucija.

- Nisam ni ja zadovoljna radom institucija. Sad će me optužiti da kritiziram pravosuđe, međutim, ovo vam iskreno kažem kao čovjek, ali i kao predsjednica RH. Jer, jednostavno ne mogu shvatiti da hrvatsko pravosuđe još nije dalo pravorijek ni o Vukovaru, ni o Borovu Selu, ni o mnogim drugim hrvatskim tragedijama, a da se na dnevni red ishitreno stavljaju neka druga pitanja koja unose nove podjele i koja su neusporedivo manje vrijednosti od onoga što smo vidjeli ovdje - rekla je predsjednica Republike.

Vukovar iz ratnih vremena, dodala je, izgledao je kao poslije nuklearne katastrofe. "A tek kad čujete priče ljudi koji vam pristupaju u Vukovaru, ne možete vjerovati što se svašta događalo na ovom prostoru. I zato se počesto pokušavam staviti u cipele gradonačelnika Vukovara, hodati ulicama i razmišljati kako se on osjeća kad susreće poglede tih ljudi, koji od njega očekuju da se nešto dogodi – da se konačno postigne pravda”, dodala je.

Na opasku kako Penava zbog nezadovoljstva radom institucija čak razmišlja da se kandidira za predsjednika HDZ, Grabar-Kitarović je rekla da to ne može komentirati jer je riječ o unutarstranačkim odnosima.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Međutim, mislim da bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod. Kao predsjednica ne smijem se miješati u rad pravosuđa, poštujem trodiobu vlasti u potpunosti, ali mislim da s punim pravom mogu reći i kritizirati da se sve događa presporo, prepolako i to ne samo u području kažnjavanja ratnih zločina. Vidjeli smo u posljednje vrijeme, nažalost, puno drugih afera u pravosuđu - rekla je.

Stoga smatra da treba na odgovornost pozvati one koji odugovlače s takvim predmetima.

- Mislim da to doista treba pokrenuti i pozvati na odgovornost one koji odugovlače s predmetima ili one koji se uopće ne trude da se rasvijetle okolnosti ovdje i da ljudi u ovom području, kako Hrvati tako i Srbi i sve ostale manjine, mogu živjeti u miru i bez upiranja prstom jedni u druge. Jer, zločin je individualan, počinitelji su individualni i upravo kažnjavanje zločina pomaže tome da se ne stigmatiziraju cijele hrvatske zajednice - rekla je.

- Mi želimo da srpska i sve ostale manjine ovdje uživaju potpuna prava. A, naravno, u to spada upravo rješavanja tih pitanja iz prošlosti - poručila je.

Grabar-Kitarović je istaknula kako budućnost na neki način definira i ta prošlost.

- Ja bih željela da budućnost ovdje bude budućnost zajedništva, nedijeljenja, nikakve segregacije, budućnost bez prosvjeda, u kojoj ćemo si dolaziti prisjećati se Domovinskog rata, naših heroja, ne samo iz Vukovara nego i iz cijele Hrvatske i BiH koju su oslobodili zajedno sa snagama Armije BiH 1995. godine. Dakle, svih hrvatskih branitelja koji su omogućili da mi danas budemo ono što jesmo i koji bi nam vjerojatno, da mogu, danas poručili nemojte se dijeliti, odite zajedno, budite svoji i radite na tome doista da našim mladima život u Hrvatskoj bude puno bolji - dodala je predsjednica.