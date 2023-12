Božić, a vani proljeće: 'Sigurno je jedan od najtoplijih Božića, a temperatura zraka neće padati'

Trenutno nemam statistiku pored sebe, to jest klimatološke podatke no osjećam da je ovo jedan od najtoplijih Božića od kad sam u Hrvatskoj. Postoji značajno strujanje iz jugozapadnog smjera, što bismo rekli južina i to onda značajno podiže temperaturu zraka, a i tla, rekao nam je prof. dr. sc. Branko Grisogono, atmosferski fizičar.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeda Mrazovi surfaju

U većem dijelu zemlje za Božić je djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj oblačnije uz malu vjerojatnost za mjestimičnu kišu, navodi DHMZ. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni, na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18 °C.

Najviša temperatura do 10 sati izmjerena je na Komiži - 16.2 °C, dok je najniža bila na Zavižanu 3.2 °C.

Čak je i u božićnoj noći bilo iznimno toplo. Tako je u 2 ujutro najtoplije bilo u Poreru čak 14,5 Celzija, a 14 su imali i Opatija, Senj i Mali Lošinj. U Zagrebu je u isto vrijeme bilo 13,5 Celzija, dok je najhladnije bilo u Karlovcu i Grudi, 3 Celzija.

Ostatak tjedna na kopnu će biti bez većih promjena. Promjenjiva naoblaka, uglavnom suho, slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 2 i 5, ponegdje uz maglu. Dnevni maksimalci bit će između 11 i 14 stupnjeva.

U utorak, srijedu i četvrtak je oborina malo izglednija duž obale, a tek u petak ponegdje može pasti ozbiljnija kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar s kojim će se živa u termometru penjati do čak 16 stupnjeva.

- Skoro niti jedan meteorološki događaj, kao što je ovaj pretopli Božić ne može se odmah iz prve ruke direktno povezati s planetarnim zatopljenjem. Iako istovremeno ovaj topli Božić ulazi u klimatološku statistiku i jedan je od "cigli u zidu" globalnog zatopljenja stvorenog ljudskim djelovanjem. Slijedi nam još nekoliko toplih dana - dodao je dr. Grisogono.

Foto: DHMZ

Služba za klimatske promjene Kopernik (Copernicus Climate Change Service - C3S), inače dio svemirskog programa Europske unije nedavno je objavila da je ovogodišnja klimatološka jesen na sjevernoj hemisferi, dakle razdoblje od početka rujna do kraja studenoga, najtoplija od 1940., otkako se vodi takva statistika, s temperaturama višim za 0,32 stupnja nego ikad ranije.

Inače, ove godine je zabilježeno i najtoplije ljeto, velikim dijelom zbog rekordnog vala vrućina koji je uključivao i niz od tri najtoplija dana. Tijekom godine mjesečni rekordi su obarani u šest mjeseci, a razina zaleđenog mora na Antarktici pala je na najniže vrijednosti otkako su počela mjerenja.